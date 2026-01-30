El Ayuntamiento de León aprueba el convenio con la Junta para constituir el Consorcio de Transporte Metropolitano

Imagen del alcalde de León, José Antonio Diez, en el pleno celebrado este viernes en el Palacio de los Guzmanes. - EUROPA PRESS

LEÓN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado en el pleno celebrado este viernes el convenio con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta por el que se establecen las bases y criterios para la constitución del Consorcio de Transporte Metropolitano del área funcional estable de León.

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de los grupos del PSOE, PP, Vox y de concejal no adscrito, mientras que la UPL ha votado en contra.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vicente Canuria, ha mostrado su agradecimiento a los técnicos por el trabajo realizado en la negociación y redacción del convenio, que "pone la base" para ofrecer la solución de "un problema recurrente" en la ciudad y sienta los principios para un transporte coordinado "eficaz, eficiente" capaz de responder a las necesidades de los vecinos de la capital leonesa y el alfoz.

Se trata de un acuerdo, ha insistido, en el que se lleva años trabajando para la creación de un consorcio y su aprobación permite ser "totalmente optimistas" sobre el avance de un transporte metropolitano más eficiente.

La coordinación mediante este consorcio permitirá, según ha puntualizado, evitar "duplicidades y solapamientos" en las líneas, racionalizar los recursos, mejorar el servicio para el usuario y hacer el transporte público "más accesible, barato y moderno".

Asimismo, el acuerdo establecerá el marco jurídico y las bases procedimentales para la constitución del consorcio, la elaboración de un plan de movilidad sostenible y el anteproyecto de explotación para las futuras licitaciones de la prestación unificada del servicio en un plazo máximo de dos años.

"AUTÉNTICA TRAMPA SADUCEA"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de UPL, Eduardo López Sendino, ha justificado el voto en contra de la formación leonesista en el hecho de que los ayuntamientos del alfoz, municipios afectados por el convenio, "no tienen noticia alguna" del mismo, por lo que entiende que "adolece totalmente del debido consenso" y, en segundo lugar, su rechazo responde a que es una "auténtica trampa saducea" del PSOE "con la connivencia del PP", que en su opinión, "no deja de ser un 'correveidile' del señor Mañueco".

En este sentido, Sendino ha precisado que el convenio supone que el contrato que el alcalde, José Antonio Diez, calificó en su día como "el peor contrato de España de los autobuses", se siga prorrogando durante dos años.

"Están volviendo a conceder a una empresa concesionaria un mal contrato; el peor contrato de España en otros dos años con la connivencia del PP en perjuicio de todos los leoneses, de las arcas públicas y de lo que debe de ser un servicio público como está en otras ciudades cercanas", ha agregado.

APOYO AL PRESUPUESTO

Al mismo tiempo, ha reprochado al PSOE que "busque" al PP para este convenio y ha apuntado que, del mismo modo, podría buscar su apoyo para aprobar los presupuestos municipales, a lo que el alcalde ha respondido que UPL debe favorecer a los ciudadanos y no mostrar una reacción de "celos" o "considerarse agraviado o afrentado" por el hecho de que el convenio salga adelante con el apoyo del PP.

Además, el regidor leonés ha defendido la constitución del consorcio, que, "sin duda", mejorará "clarísimamente" el funcionamiento del transporte público y del servicio prestado a los ciudadanos y los llevará "casi con toda seguridad" a la gratuidad del mismo. "No creo, y lo digo honestamente, que aquí haya ningún tipo de maniobra. Es cierto que llega tarde, esto ya lo he dicho hace muchos años, pero llega cuando llega y toca cuando toca", ha apostillado.

Para Diez hoy es un día para "estar contentos y satisfechos" de que se pueda llegar al acuerdo con la Junta en este sentido y ha precisado que los municipios afectados del alfoz nunca le han transmitido que estén en contra del Consorcio de Transporte Metropolitano.

En este contexto, ha lamentado el voto en contra de la UPL porque el convenio es "realmente bueno y positivo" para los ciudadanos a pesar de que pueda haber "matices" que puedan abordarse o con los que no esté de acuerdo la formación leonesista.