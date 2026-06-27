El Ayuntamiento de León emite 1.032 informes de vulnerabilidad a personas inmigrantes desde el 16 de abril

LEÓN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de León, con la intervención de los Equipos de Atención Social Básica-CEAS y del Centro Municipal de Personas Migrantes (Cemai), ha impulsado la emisión de 1.032 informes de vulnerabilidad a personas inmigrante empadronadas en el municipio.

Estos informes son necesarios para presentar la solicitud de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, en el marco de lo dispuesto Real Decreto 316/2026, de 14 de abril.

En cumplimiento de dicha normativa, el Consistorio puso en marcha un proceso para poder afrontar este reto que finalizará el 30 de junio, fecha límite para la solicitud de la regularización extraordinaria.

Desde el 16 de abril hasta el 25 de junio, el Ayuntamiento de León ha emitido un total de 1.032 informes de vulnerabilidad social a personas inmigrantes empadronadas en este municipio.

Además, se ha atendido a más de 90 persona migrantes procedentes de otros municipios que acudieron a los servicios sociales municipales para que se les emitiera dicho informe debido a los problemas que otros ayuntamientos les ponían a la hora de expedirlos.

La emisión de estos informes de vulnerabilidad desde el Consistorio leonés, como señala la concejala de Bienestar Social, Vera López, ha sido posible "gracias a la rápida organización y participación de los profesionales que han facilitado, con su trabajo, que este proceso saliera adelante, sin perjudicar la atención al resto de demandas sociales y por el compromiso y apoyo del gobierno municipal en dichos trámites".

Cabe recordar que el municipio de León cuenta con una población migrante de más de 17.000 personas pertenecientes a 140 nacionalidades.