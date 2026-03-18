El Ayuntamiento de León y la Escuela de Idiomas plantarán 60 árboles en Puente Castro

El Ayuntamiento de León y la Escuela Oficial de Idiomas colaborarán en el proyecto 'Jornada de plantación de árboles en idiomas'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de León, Luis Miguel García Copete, y la directora de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de León, Julia Müller, han suscrito un acuerdo para plantar 60 árboles en el espacio situado junto al puente viejo de Puente Castro, en el barrio de La Lastra.

De esta manera, el Ayuntamiento de León colaborará con la Escuela Oficial de Idiomas en el proyecto 'Jornada de plantación de árboles en idiomas' a través del cual se plantarán 60 árboles de especies autóctonas como fresnos, castaños, encinas, alcornoques y robles, entre otros.

La plantación se realizará mañana a partir de las 16.00 horas y contará con la participarán los alumnos y profesores de la EOI. Se trata de una iniciativa que aboga por un futuro sostenible a través de la reforestación y preservación del entorno natural, con la que se quiere fomentar en los alumnos el amor por la naturaleza y la colaboración en su cuidado y protección mediante acciones lúdicas y formativas.

La EOI pondrá a disposición del Ayuntamiento de León los plantones de árboles que han sido cedidos por el Centro de Formación Ciuden Vivero de Pobladura de las Regueras, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio de León.

Por su parte, el Ayuntamiento aportará 25 protectores y 25 estacas de apoyo a la plantación, así como las herramientas de trabajo necesarias. La plantación se realizará en un terreno municipal bajo la supervisión y dirección del Servicio Municipal de Espacios Verdes.