El Ayuntamiento de León impulsa el taller 'Tras las huellas del anfiteatro' para escolares desde el día 2 de octubre

El Ayuntamiento de León llevará a cabo desde el próximo día 2 de octubre en el Centro de Interpretación del León Romano un nuevo taller didáctico infantil titulado 'Tras las huellas del anfiteatro'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León llevará a cabo desde el próximo día 2 de octubre en el Centro de Interpretación del León Romano un nuevo taller didáctico infantil titulado 'Tras las huellas del anfiteatro', dirigido a escolares de entre siete y once años.

Se trata de una actividad gratuita enmarcada en el programa de actividades para impulsar el conocimiento del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad entre el público infantil, como herramienta fundamental para el conocimiento de la historia y la puesta en valor del patrimonio local.

El objetivo es dar a conocer la cultura y el pasado romano de la ciudad de una forma lúdica y educativa, así como dinamizar el Centro de Interpretación del León Romano. Durante la actividad los participantes asumirán el rol de investigadores para analizar los restos y materiales descubiertos por los arqueólogos, de modo que descubrirán la historia del anfiteatro romano de León y, al finalizar, pondrán a prueba sus conocimientos mediante dinámicas lúdicas.

El ciclo consta de ocho sesiones independientes a lo largo de octubre, en concreto los días 2, 3, 16, 17, 23, 24, 30 y 31. Los viernes se impartirá de 18.00 a 19.15 horas y los sábados, de 12.00 a 13.15 horas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Dado que el contenido del taller es idéntico en cada jornada, la inscripción se debe formalizar para una única sesión. El plazo para solicitar la participación se abrirá mañana, las plazas son limitadas y será necesario hacer reserva a través de internet.

En concreto, las inscripciones se abrirán de forma escalonada mediante un sistema de convocatoria semanal y las familias interesadas deberán cumplimentar el formulario online oficial. Se puede obtener más información en el canal de WhatsApp 'Talleres con historia'.