El Ayuntamiento de Salamanca amplía la red de espacios públicos con WiFi con 14 nuevos en los barrios del noroeste

SALAMANCA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ampliará la red municipal de espacios públicos con acceso a internet a través de WiFi con la instalación de 14 nuevas zonas en los barrios del noroeste de la ciudad, que se suman a las 22 zonas ya existentes en plazas, parques y edificios municipales.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de 'CoNEcta Salamanca', el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER.

Con un presupuesto base de licitación de 300.795,35 euros, el proyecto tiene como finalidad mejorar la conectividad digital en espacios públicos interiores y exteriores, con lo que garantiza un servicio "fiable, seguro y de calidad" para reducir la brecha digital y mejorar la integración de todos los ciudadanos al tiempo que se actualizan los servicios que ofrece la administración electrónica.

En concreto, los espacios exteriores con acceso WiFi serán los parques de Garrido, Chinchibarra, Salesas y Würzburg, la plaza de Barcelona, el Jardín de los Gozos y las Sombras, la plaza de la Biblioteca Torrente Ballester y el futuro Centro de Innovación Juvenil que se construirá en la actual Casa de la Juventud de Garrido.

Por su parte, los espacios interiores se corresponden con la Biblioteca Torrente Ballester, el Archivo Municipal, el Centro de Innovación Juvenil y la Escuela Municipal de Música y Danza Santa Cecilia, además de mejorarse la conexión en el Centro de Mayores Tierras Charras y el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro'.

Todos ellos contarán con su correspondiente señalización identificativa para que los ciudadanos conozcan la existencia de WiFi gratuito.

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, 'CoNEcta Salamanca', se centra en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios; el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades; el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes, corresponde a que un requisito para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca, con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.