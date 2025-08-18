El Ayuntamiento de Salamanca concede 419 ayudas para alimentos y suministros básicos en el primer semestre del año

Imagen de archivo de la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades de Salamanca, Miryam Rodríguez. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido durante el primer semestre de este año 419 ayudas de urgencia social a personas empadronadas en la ciudad con un importe total de 620.723,76 euros.

Las ayudas de urgencia social se destinan, principalmente, para gastos de alimentación; elementos de protección personal e higiene, en el caso de que sean necesarios según sea la causa de fuerza mayor consignada en la declaración del órgano competente; y suministros básicos de la vivienda como electricidad, agua, gas, telefonía e internet y los gastos de comunidad, especialmente cuando incluyan calefacción y/o agua caliente. También se facilita el pago de una renta o alquiler de la vivienda habitual.

El Ayuntamiento, previa valoración por el personal técnico, subvencionaá como máximo la cuantía establecida como índice de referencia de arrendamientos de vivienda para Salamanca de acuerdo con lo establecido en la normativa de vivienda, tal y como ha señalado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

Otros gastos que se pueden considerar financiables atienden a necesidades relacionadas con los cuidados personales esenciales, como son prestaciones para tratamientos médicos y psicológicos, y ayudas auditivas (audífonos), ópticas (monturas y cristales), protésicas, dentales, medicación y otras necesidades relacionadas, siempre que se trate de una problema esencial de salud, sanitario y nunca estético.

Además, debe llegar avalado y diagnosticado por un facultativo del Sistema Público de Salud y no tiene que estar cubierto por éste u otras entidades públicas o privadas.

También se encuentran entre las necesidades subvencionables la adquisición de productos básicos para bebés tales como pañales y comida infantil.

BENEFICIARIOS

Estas ayudas, que requieren una valoración técnica previa del Centro de Acción Social de la zona de residencia de la persona solicitante, están destinadas a cualquier persona o unidad familiar con residencia en el municipio de Salamanca, con una antigüedad de empadronamiento de al menos seis meses en cualquier municipio de Castilla y León, que se encuentren en situación de grave necesidad económica (no superar el límite de ingresos equivalente a 1,35 veces el IPREM anual en 14 pagas con los incrementos previstos en el Reglamento regulador en función de las características de la unidad familiar).

De esta forma, el Consistorio ha asegurado que ayuda a salir adelante a quienes lo necesitan en los momentos de mayores dificultades. La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha puesto en valor el "amplio y robusto escudo social de Salamanca, una ciudad que es un ejemplo de solidaridad y de inversión social".