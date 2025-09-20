El Ayuntamiento de Salamanca destaca su compromiso con AFA y la investigación y tratamiento del Alzheimer

SALAMANCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha destacado, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, su compromiso con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) y la investigación y el tratamiento de esta enfermedad.

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha felicitado a la entidad por ser "referente" en prevención y tratamiento desde hace 37 años en Salamanca y provincia, al trabajar con "rigor y profesionalidad" bajo el objetivo 'Calidad con la calidez en la atención'.

Precisamente, ha subrayado la apuesta del Consistorio en este campo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través del Proyecto Edades, la Unidad de Apoyo Psicosocial y la Unidad de Evaluación y Detección del Deterioro Cognitivo Leve, en colaboración con las dos universidades salmantinas.

La concejala ha recibido este sábado en el Salón de Recepciones a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Salamanca (AFA) con motivo de la celebración mañana domingo del Día Mundial sobre esta enfermedad, brindándole un reconocimiento por la labor que lleva a cabo desde hace 37 años en Salamanca y provincia.

"Les felicito por ser referente en prevención y tratamiento y por trabajar con rigor y profesionalidad bajo el objetivo 'Calidad con la calidez de la atención", ha señalado.

Durante su intervención, la edil ha puesto de relieve el compromiso municipal con la investigación en este campo y el apoyo que presta a enfermos y familiares a través del Proyecto Edades, que ha permitido adelantar el diagnóstico de la enfermedad entre dos y tres años y llenar un vacío existente en la detección y estimulación de pacientes con deterioro cognitivo leve y Alzheimer precoz.