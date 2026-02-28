Ayuntamiento de Salamanca implementa acciones para destacar la importancia del voluntariado como motro de cambio social"

SALAMANCA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, Con motivo del Año Internacional de las Personas Voluntarias en 2026, ha puesto en marcha la campaña 'Latidos Solidarios' con el objetivo de reconocer la importancia del voluntariado "como motor de cambio social y como expresión activa de los valores de solidaridad, cooperación y participación ciudadana".

Desde la Agencia Municipal del Voluntariado del Ayuntamiento de Salamanca se ha diseñado un conjunto de acciones, además de su programación habitual, para dar mayor visibilidad al trabajo que realizan las personas y entidades de voluntariado, fomentar la implicación de nuevos sectores de la población, especialmente la juventud, y favorecer el encuentro, la formación y el intercambio de experiencias entre quienes dedican su tiempo y esfuerzo al bienestar común.

Uno de los latidos es 'Historias con propósito', con periodicidad mensual a través del canal de YouTube del Ayuntamiento y sus redes sociales, para mostrar testimonios de personas y entidades, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La primera historia (disponible en el enlace https://youtu.be/3Jtgu6u3m_0) se centra en la Fundación Aviva a través de Lins, su coordinadora de voluntariado, y de dos personas voluntarias, Ricardo y Elena.

Esta acción concluirá con una publicación recopilatoria que reúna todos los materiales creados, para consolidar así una memoria colectiva del voluntariado en Salamanca.