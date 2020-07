El Ayuntamiento de Segovia abre los parques y las zonas de juego infantiles de la ciudad

SEGOVIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha abierto este jueves los parques y zonas de juego infantiles de la ciudad con horario y aforo limitado para minimizar riesgos, según ha informado a través de una nota de prensa remitida a Europa Press.

La Concejalía de Medio Ambiente se encargará de desinfectar a diario 59 áreas (sumando las infantiles, las biosaludables y las conjuntas) de la ciudad, que estarán abiertas al público a partir de las 12.30 para dar tiempo a su debida desinfección y limpieza.

El aforo estará limitado e indicado en los carteles que se han instalado en todas las áreas, en los que también figuran las normas a seguir. Debe mantenerse una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre personas.

La utilización de los juegos infantiles u otros elementos debe realizarse de forma individual y sólo se permite el uso compartido entre niños y niñas con vínculo. Deberán aplicarse las medidas de higiene y prevención recomendadas, antes y después del uso de la instalación, sobre todo en lo que respecta al lavado de manos. Además, la mascarilla es de uso obligatorio a partir de 6 años y recomendable para todos los usuarios.

Desde que finalizó el Estado de Alarma, la Concejalía ha trabajado para que estos parques estuvieran abiertos lo antes posible. No obstante, la normativa establecida por la Junta de Castilla y León a este respecto ha obligado a reorganizar el servicio de limpieza viaria e incluso incorporar refuerzos, ya que con los medios propios actuales no era posible desinfectar diariamente todas áreas infantiles de la ciudad. Por ello, estas áreas no podían abrir con la garantía de cumplir al cien por cien las normas y recomendaciones sanitarias.

Además, una vez la Junta comunicó la posibilidad de abrir estas áreas, la concejalía de Medio Ambiente procedió a una revisión mecánica de todos los aparatos y elementos de los parques (columpios, toboganes, etc) para comprobar su estado ante la falta de uso durante los últimos meses, con el fin de garantizar la seguridad de los y las menores.