Ayuntamiento de Segovia y ADIF acuerdan un protocolo para regenerar e integrar terrenos de la antigua estación

Final de vías en la antigua estación de tren - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia y el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) han acordado impulsar un protocolo para el desarrollo e integración en la trama urbana de doce hectáreas de terreno de la antigua estación de Segovia, así como de la propia infraestructura ferroviaria que allí se ubica, en una zona delimitada por la carretera de San Rafael, la carretera de Villacastín y el polígono de El Cerro.

Así se ha anunciado tras la reunión mantenida en la sede de ADIF entre una representación de Segovia encabezada por el alcalde José Mazarías, que ha estado acompañado por el concejal de Urbanismo Alejandro González-Salamanca; por parte de ADIF ha asistido la directora general de Viajeros y Desarrollo de Negocio de ADIF, Elena González Gómez.

Junto a la integración y regeneración de un suelo que Mazarías ha definido como "trascendente" para el desarrollo de esa zona de la ciudad, se ha planteado también el acondicionamiento de la estación, que se encuentra actualmente en una situación muy degradada. Los planes contemplan el mantenimiento del servicio ferroviario que presta la estación, extremo remarcado expresamente por ambas partes.

En enero de 2023, ADIF adquirió una serie de compromisos que incluían la creación y segregación de carriles de acceso a la calle Campos de Castilla, para facilitar el tráfico hacia la estación Guiomar desde la rotonda conocida como 'La Choricera'. A ese compromiso se sumó el de la ampliación del aparcamiento situado junto a la estación del AVE, y la instalación de un segundo escáner destinado a agilizar el acceso de los viajeros en dicha estación, informa el Consistorio en un comunicado.

De estos tres compromisos, dos han registrado avances constatables. El relativo al escáner se ha cumplido en su totalidad, mientras que el proceso de ampliación del aparcamiento se encuentra ya en marcha. No ha ocurrido lo mismo con la segregación de los viales de acceso, que continúa pendiente de ejecución. Este asunto ha sido recordado expresamente durante la reunión celebrada este jueves, en la que se ha acordado su reincorporación a los trabajos del nuevo protocolo y al futuro convenio que de él se derive.

El acuerdo alcanzado supone un primer paso administrativo antes de la redacción y firma del convenio definitivo, documento que fijará las condiciones concretas de la actuación sobre las 12 hectáreas afectadas. La delimitación del ámbito, enmarcado entre dos de las principales vías de acceso a la ciudad y un polígono industrial, anticipa el alcance urbanístico que podría llegar a tener la operación una vez concluida.

Ambas administraciones han insistido en que la prioridad del proceso pasa por compatibilizar la regeneración urbana del entorno con la continuidad del servicio ferroviario, un equilibrio que marcará previsiblemente el contenido del convenio que está llamado a suceder a este protocolo inicial.