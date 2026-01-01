Ayuntamiento de Segovia expresa "preocupación" ante la desobediencia y ausencia de policías locales en la San Silvestre

Imagen de archivo de la Policía Local de Segovia. - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha expresado su "profunda preocupación" ante la desobediencia de una parte de la plantilla de la Policía Local que en algunos casos "ha rozado el desacato" y considera "inadmisible" que algunos agentes de este cuerpo armado y jerarquizado hayan decidido no acatar las órdenes de servicio expresas para cubrir refuerzos policiales que han sido decretados desde la Alcaldía con el fin de garantizar la seguridad pública, especialmente en los eventos multitudinarios programados en estas fechas navideñas.

El Consistorio, en un comunicado recogido por Europa Press, se ha expresado así después de que en la Tardebuena hubiera una asistencia "parcial" de agentes a los que se había convocado, lo que obligó a reorganizar servicios y puntos de control, una situación que se ha vuelto a repetir en la tarde del 31 de diciembre con la celebración de la San Silvestre.

El Ayuntamiento ha expresado su preocupación por hechos protagonizados por una parte de la plantilla "que han derivado en una postura de confrontación que, en algunos casos, ha rozado el desacato" y, aunque ha expresado su respeto al derecho de protesta de todos los trabajadores y reconoce la legitimidad de las reivindicaciones laborales que puedan existir, en este caso, en el colectivo policial, considera que la seguridad pública "es un bien primordial y no es negociable ni aceptable ninguna situación que lo pueda vulnerar".

En este sentido, ha señalado que la desobediencia a las órdenes "directas" de las autoridades municipales y mandos policiales figuran en el Reglamento policial como hechos "muy graves" que "no pueden quedar sin respuesta".

El Ayuntamiento ha aclarado que en estas fiestas son miles los vecinos y visitantes que se reúnen en las calles, una situación que requiere la puesta en marcha de dispositivos de seguridad "adecuados" con refuerzos de los efectivos policiales que garanticen la integridad de todas las personas y el normal desarrollo de los actos programados en puntos concretos, manteniéndose el tiempo los servicios ordinarios en el resto de Segovia.

Sin embargo, ha apuntado que, "lamentablemente", en el dispositivo de seguridad de la Tardebuena, celebrado el 24 de diciembre, se produjera una asistencia parcial de agentes, pese a haber sido convocados por decreto del alcalde, lo que obligó a reorganizar puntos de control y "poner en riesgo" la cobertura completa del operativo necesario.

"A pesar de los requerimientos repetidos y de haberse asegurado la comunicación de las órdenes de trabajo a los agentes que tenían obligación de cubrir los servicios, la grave situación creada la tarde del día 24 se repitió durante la celebración de la carrera popular de San Silvestre", ha explicado el Ayuntamiento, que ha censurado que, en la tarde de despedida del año, "por la dejación del cumplimiento de las órdenes por buena parte de los agentes haciendo que los niveles de seguridad se vieran enormemente mermados para los ciudadanos y para los propios policías que sí cumplieron sus obligaciones".

ALARMA CIUDADANA

El Consistorio ha incidido en que estos hechos han generado una "importante sensación de alarma" en la ciudadanía a la que no es ajeno el Gobierno municipal, que considera "inaceptable" que la actitud de algunos policías ponga en cuestión la seguridad de sus propios compañeros y el obligado acatamiento de las órdenes emanadas de los mandos policiales, el jefe de la Policía Local y la Alcaldía.

El equipo de Gobierno ha reiterado su firme compromiso con la seguridad de la ciudadanía segoviana y ha reafirmado que la prestación de los servicios que garanticen el orden y la protección de las personas "no admite actitudes que puedan entorpecer o paralizar dichos servicios".

Asimismo, ha aclarado que su intención siempre ha sido "resolver este conflicto, no agravarlo", por lo que mantiene su disposición al diálogo para abordar las cuestiones laborales que están en el origen de las reivindicaciones.

Sin embargo, ha advertido de que esas conversaciones sólo podrán retomarse con normalidad "cuando cesen las medidas de presión que interfieren la prestación del servicio público esencial".

El Ayuntamiento también expresa su preocupación por la deriva de esta protesta "en la que algunos de sus líderes ponen en el eje de las protestas intereses meramente personales" y que además considera "están incitando a sus compañeros al desacato de las órdenes desde una situación protegida de baja laboral", lo que a su juicio traslada la carga de las consecuencias a sus propios compañeros de trabajo.

Finalmente, el Gobierno municipal ha expresado su agradecimiento a los agentes de la Policía Local que sí han cumplido con sus obligaciones y han participado en los dispositivos de seguridad extraordinarios. "Su responsabilidad y compromiso con la sociedad segoviana evidencian la importancia de un cuerpo de seguridad fortalecido, unido y comprometido con la protección y el bienestar de toda la población", ha añadido.