El Ayuntamiento de Soria habla de "desmantelamiento" del Hospital El Mirón y la Junta defiende su compromiso

El Ayuntamiento de Soria ha hablado de "desmantelamiento" mientras que la Delegación de la Junta en Soria ha defendido el compromiso del gobierno regional en la reunión de la Mesa del Hospital Virgen del Mirón celebrada este jueves.

El encuentro ha contado con representantes de la Junta de Castilla y León, encabezados por la delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, y del Ayuntamiento de Soria, en este caso su concejal de Hacienda, Javier Muñoz.

Una reunión en la que Muñoz ha asegurado que "se está desmantelando" este Hospital mientras que De Gregorio ha defendido su funcionamiento y ha asegurado que es "rumorología".

COMPROMISO "INCUESTIONABLE"

Tal y como ha asegurado la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, "es incuestionable y firme el compromiso de la Junta de Castilla y León con el mantenimiento del Virgen del Mirón, una instalación básica en la prestación de servicios asistenciales en el ámbito hospitalario del Área de Salud de Soria".

La responsable del Gobierno regional en la provincia ha insistido en que "el Hospital Virgen del Mirón ha prestado una función importante y va a seguir así en el futuro, en el marco de la integración en el Complejo Asistencial Universitario de Soria que ya se produjo en el año 2003".

En este sentido, ha lamentado que el representante municipal, Javier Muñoz, haya acudido al encuentro a "leer su libro" y a decir "de forma reiterada que El Mirón se cierra y se desmantela".

La delegada ha incidido en que el hospital "está integrado totalmente en el complejo asistencial y actúa de forma complementaria al Santa Bárbara, no se va a cerrar, es la realidad frente a un chascarrillo de barrio".

Sí que ha manifestado que hay 154 personas trabajando y se han llevado a cabo más de 16.000 consultas en 2024.

De Gregorio se ha mostrado "decepcionada" ante esta "rumorología" y ha lamentado que "no haya acudido el alcalde", que ha alegado motivos de agenda, aunque ha abierto la puerta de otra reunión.

"Desde la Consejería de Sanidad se trabaja en la ampliación de la cartera de servicios de asistencia sanitaria de Soria y el Hospital Virgen del Mirón, como este jueves constatamos con la presentación de esta Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico, continuará desempeñando un papel prevalente en el desarrollo de estas políticas", ha señalado la delegada territorial.

"UN TRAMPANTOJO"

Para Javier Muñoz, la reunión no cumple con el compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya que "no es necesario que pasen 600 días para que una reunión con la delegada territorial y el gerente de Sacyl, eso se puede hacer en diez minutos".

También ha lamentado que no hayan participado los colectivos afectados, como médicos, enfermeros, auxiliares y resto de trabajadores, así como sindicatos o colegios profesionales, por lo que mantiene la demanda de que se lleve a cabo una reunión con todas las partes.

"Es falta de trabajo, nosotros nos reunimos con estos colectivos en julio y volvimos a ponernos en contacto con ellos ayer" (por el miércoles), ha precisado Muñoz.

"Primero hay que saber qué queremos allí, saber a dónde vamos. Los colectivos nos trasladaron que, para mantener ese hospital, debe ofrecer un servicio de referencia autonómica ligado a pacientes crónicos, ligado a lo sociosanitario o ligado a lo mental", ha señalado.

También que se trate de rehabilitación potencial, centro de referencia universitario, centro funcional para ictus, desahogo de otros centros de referencia...entre otros aspectos.

Muñoz ha denunciado que la Junta plantea "un trampantojo" ya que califica a Santa Bárbara y a El Mirón de "unidad", de forma que si se trasladan los servicios de El Mirón a Santa Bárbara "dirán que no se ha quitado la unidad, pero se producirá un desmantelamiento".

En este sentido, ha lamentado que la Junta no se ha comprometido a garantizar qué servicios continuarán en El Mirón en 2026, ya que "nos emplazan a la finalización de Santa Bárbara, por cierto, prevista para enero de 2023, para reorganizar los servicios".

EL MIRÓN

El Hospital Virgen del Mirón forma parte del Complejo Asistencial Universitario de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria. Cabe recordar que la integración de los dos hospitales data del año 2003.

Los servicios hospitalarios que ofrece son Geriatría, Psiquiatría, Rehabilitación Psiquiátrica (Hospital de Día), Unidad de Paliativos, Unidad de Salud Mental y Servicio de Salud Laboral, a los que se suma la nueva Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor Crónico (UAAD).

En cuanto a los servicios de apoyo dispone de Radiología, Hostelería, Mantenimiento y celadores. Asimismo, alberga otros servicios no hospitalarios como son el centro de salud Soria Rural, el Centro Base de Emergencias Sanitarias, el Instituto de Medicina Legal y el Equipo de Valoración de Incapacidades (INSS).

Además, en el ala este de la planta cuarta alberga a la Asociación Autismo Soria, que moviliza en toda la provincia unas 150 personas afectadas por TEA (Trastorno del Espectro Autista) de diferentes niveles.

El ala oeste es una zona destinada a otras asociaciones del tercer sector, como Parkinson Soria (con despacho, consulta y gimnasio), Asociación de Esclerosis Múltiple, TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y Fibromialgia.

También tienen despachos los sindicatos con representación en la Junta de Personal del Área de Salud de Soria.