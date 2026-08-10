El Ayuntamiento de Soria refuerza la información turística y adapta los servicios municipales para el eclipse

Placa colocada en las Eras de Santa Bárbara. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria reforzará durante esta semana los servicios de información y atención a visitantes, y adaptará los horarios de distintas instalaciones municipales con motivo del eclipse total de Sol del miércoles 12 de agosto.

El objetivo es ofrecer información clara y accesible, facilitar los desplazamientos y contribuir a que tanto la ciudadanía como quienes visiten la ciudad puedan disfrutar de este acontecimiento de manera ordenada y segura.

El dispositivo municipal se ha planificado durante los últimos meses de forma coordinada entre las distintas áreas según las recomendaciones del Centro de Coordinación Operativa Integrado.

Dentro de estas medidas, el 12 de agosto los recursos culturales municipales, incluidas las salas y los cines, permanecerán cerrados durante la tarde, y la piscina de San Andrés adelantará su cierre a las 18.00 horas.

También adaptarán su funcionamiento las instalaciones turísticas municipales, de manera que la Oficina Municipal de Información Turística cuenta desde este lunes con dos profesionales, y ofrece atención ininterrumpida de 10.00 a 20.00 horas durante los días previos. El Centro de Recepción de Visitantes mantiene su horario de temporada alta, de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Asimismo, el miércoles 12 de agosto, la Oficina Municipal de Información Turística, el Centro de Recepción de Visitantes y la ermita de San Saturio abrirán únicamente por la mañana, de acuerdo con la planificación realizada desde comienzos de año. Durante la tarde, el servicio de atención se concentrará especialmente en el principal espacio recomendado para la observación.

VALONSADERO

Además, el propio día del eclipse se instalará en el monte Valonsadero un Punto de Información Turística atendido por dos profesionales y operativo de 10.00 a 19.00 horas.

Por la mañana también permanecerán abiertos el resto de los recursos turísticos, incluida la Oficina Municipal con el personal de refuerzo. Este punto permitirá resolver dudas sobre las zonas habilitadas, los servicios disponibles, la movilidad, los horarios y las recomendaciones de seguridad.

El dispositivo se completa con personal municipal, voluntariado, señalización y espacios delimitados para facilitar la orientación y la atención a quienes se desplacen hasta Valonsadero.

El Ayuntamiento realizará un seguimiento continuo de la llegada de visitantes y de la demanda de información. Si la afluencia aumenta de forma significativa, se habilitará también como punto turístico la caseta de madera de la plaza Mariano Granados, utilizada durante estos días para el reparto de gafas homologadas por parte de la Cámara de Comercio.

AUTOBUSES GRATUITOS Y CONTINUOS

El Ayuntamiento recuerda que Valonsadero es el espacio principal recomendado para contemplar el fenómeno y aconseja utilizar el transporte público para acceder al monte.

Así, el 12 de agosto funcionará un servicio gratuito y continuo de autobuses entre la ciudad y Valonsadero, con salida desde la calle Mosquera de Barnuevo y llegada a la Casa del Guarda, con horario de 10.00 a 00.00 horas.

Además, en Valonsadero se han habilitado y señalizado las zonas de observación y se han previsto actividades familiares, talleres, espacios divulgativos y la posibilidad de contemplar las Perseidas una vez finalizado el eclipse.

El eclipse comenzará a las 19.34 horas y alcanzará su fase de totalidad entre las 20.29 y las 20.31 horas, con aproximadamente 102 segundos de ocultación completa del Sol. La fase parcial concluirá a las 21.22 horas.

PLACAS

Por otro lado, este lunes ya se han instalado dos placas conmemorativas que conectan el eclipse actual con la historia astronómica de Soria.

Una de ellas, ubicada en las Eras de Santa Bárbara, recuerda el eclipse total de Sol observado en 1905 desde este enclave. La segunda, situada junto al antiguo Hotel Valonsadero, dejará constancia del fenómeno del 12 de agosto de 2026.