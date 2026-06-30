Ayuntamiento de Valladolid adjudica la compra de varios vehículos para los servicios de recogida de residuos y limpieza

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado en su sesión celebrada este martes tres de los cuatro lotes previstos en el expediente para la adquisición de varios vehículos destinados al Servicio de Limpieza, con una suma de 810.162 euros.

Esta actuación tiene como objetivo renovar la flota municipal, reemplazando los vehículos con mayor antigüedad o menor capacidad operativa por otros nuevos que mejoren la eficacia de los trabajos de recogida de residuos y limpieza viaria.

El expediente se distribuía en cuatro lotes, de los que se han adjudicado tres. Uno de ellos, dotado con 297.738 euros, para un vehículo recolector de carga lateral para la recogida de residuos sólidos urbanos, con una capacidad de 22 cúbicos y motor diésel Euro VI D o superior.

El lote 3, con un coste de 274.428 euros incluye una máquina barredora de arrastre con tolva de 6 metros cúbicos, equipada para el barrido mecánico de la vía pública y con motor diésel Euro VI D o superior.

Y el 4 (237.996 euros) para tres vehículos compuestos por un chasis con cabina doble para, al menos, cinco ocupantes, caja abierta con una capacidad aproximada de 10 metros cúbicos y un esparcidor de sal eléctrico, desmontable y con una capacidad mínima de 0,85 metros cúbicos.

En cuanto a los plazos de entrega, los vehículos correspondientes a los lotes 1 y 4 deberán suministrarse en un plazo máximo de 12 meses desde la formalización del contrato, mientras que el lote 3 contará con un plazo de 8 meses. En todos los casos, los vehículos serán recepcionados durante el año 2027.

En cuanto al lote número 2, para suministro de un camión con caja basculante, grúa, esparcidor de sal y cuchilla destinado al Servicio Municipal de Limpieza de Valladolid, se ha iniciado un nuevo expediente de contratación, autorizado en la misma junta de Gobierno.