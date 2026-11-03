Ayuntamiento de Valladolid avanza en trámites para el proyecto de viviendas tuteladas para mayores en Villa de Prado

Ubicación de la parcela en la que se prevé construir un proyecto de viviendas colaborativas tuteladas para mayores. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes el expediente para la concesión demanial de una parcela municipal, en el marco del proyecto 'Constelación', situada en la calle Monasterio de Nuestra Señora del Henar, en el barrio de Villa de Prado, donde una iniciativa particular promueve un proyecto de 70 viviendas tuteladas colaborativas.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la parcela tiene una superficie catastral de 2.400 metros cuadrados y está valorada en 2.815.000 euros, destinada a la construcción y gestión de este espacio residencial colectivo colaborativo destinado a personas mayores.

El proyecto, ubicado en la calle Nuestra Señora del Henar, frente a la plaza Juan Pablo II de Villa de Prado, contempla la creación de un espacio residencial con un mínimo de 70 unidades habitacionales, concebido para albergar una comunidad de personas mayores, que desarrolle un modelo de convivencia basado en la vida compartida y en la utilización de servicios y espacios comunes.

La iniciativa prevé una inversión privada de, al menos, 8.300.000 euros para la ejecución de las obras, con un plazo máximo establecido para la construcción del edificio de 30 meses desde la concesión de la correspondiente licencia.

La concesión tendrá una duración de 50 años, con posibilidad de una prórroga de 25 años adicionales una vez finalizado dicho periodo.

El proyecto, según han explicado las mismas fuentes, responde al modelo de vivienda colaborativa, también conocido como 'cohousing', una fórmula residencial que combina espacios privados con instalaciones y servicios compartidos.

"Frente al modelo convencional de vivienda, estas iniciativas reservan una mayor proporción de superficie a zonas de uso común, destinadas a favorecer las relaciones entre residentes y el desarrollo de actividades sociales y recreativas", han explicado.

Entre los espacios compartidos que pueden integrar este tipo de edificios se encuentran comedores, lavanderías, gimnasios y otras dependencias destinadas a facilitar la vida cotidiana y la convivencia de sus usuarios.

En el caso de las personas mayores, este modelo busca favorecer la autonomía personal y el envejecimiento activo, al proporcionar un entorno residencial que facilita la cercanía, el acompañamiento y las relaciones sociales, al tiempo que permite mantener espacios de privacidad individual.

PROYECTO 'CONSTELACIÓN'

La actuación forma parte del proyecto 'Constelación', que contempla la puesta a disposición de parcelas de titularidad pública, en desuso, integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo y calificadas como dotacionales, para el desarrollo de actividades de interés económico y social mediante la participación de empresas, asociaciones y cooperativas, entre otras entidades.

La parcela objeto de este expediente procede de la gestión urbanística de suelo y se destina a un uso dotacional de equipamiento público.

La concesión demanial permitirá el uso privativo de estos terrenos municipales para la construcción y explotación del edificio residencial colaborativo.