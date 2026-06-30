El Ayuntamiento de Valladolid inaugura la ampliación del CVA de Arca Real en una parte del edificio que ocupó Mercadona

El alcalde, Jesús Julio Carnero, en la inauguración de la ampliación del Centro de Vida Activa Arca Real. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado este martes la ampliación del Centro de Vida Activa (CVA) de Arca Real, en Las Delicias, que permitirá casi duplicar la superficie que dispone el actual centro gracias a la actuación llevada a cabo para adecuar un espacio de más de 500 metros cuadrados que supone la tercera parte del inmueble que hasta hace unos años ocupaba un supermercado de Mercadona.

El regidor ha presentado esta nueva instalación destinada a las personas mayores del barrio acompañado por el concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y por varias decenas de usuarios del CVA Arca Real.

La actuación, como ha defendido Carnero, ha estado "impulsada2 por el actual equipo de Gobierno, que ha destinado casi 500.000 euros de inversión para la adecuación de esta parte del inmueble (454.000 euros) y el equipamiento de las nuevas instalaciones (45.000 euros).

La ampliación ha supuesto la adecuación de parte del antiguo local comercial situado muy cerca del centro inaugurado en 2010 para incorporar aproximadamente 500 metros cuadrados de superficie útil, lo que ha permitido prácticamente duplicar el espacio actual del equipamiento, que hasta ahora contaba con 680 metros cuadrados.

"SOLUCIÓN PROVISIONAL"

Como ha señalado el alcalde, se trata de una solución "provisional" para atender la elevada demanda de las personas mayores de esta zona de la ciudad, ya que en los planes del equipo de Gobierno es llevar a cabo una inversión mayor, que todavía tendrá que esperar, para adecuar la totalidad del inmueble que estuvo cedido a la empresa de distribución y que suma unos 1.500 metros cuadrados, según ha precisado el regidor.

La actuación inaugurada este martes ha incorporado tres nuevas salas de actividades, de 92, 75 y 50 metros cuadrados, respectivamente, además de un amplio espacio de convivencia de 173 metros cuadrados destinado a vestíbulo y al encuentro y la relación social de las personas usuarias. También, según Carnero, se podrá destinar una parte del mismo como aula cuando sea necesario.

Asimismo, se han habilitado nuevos aseos, un almacén y dos salidas de evacuación.

Esta ampliación responde a "una necesidad real detectada en los últimos años", ha incidido el alcalde, pues especialmente en los talleres relacionados con la actividad física y la promoción de hábitos saludables, como yoga, psicomotricidad o escuela de espalda, han quedado personas en lista de espera --unas 250 en el presente curso--.

2 En la inauguración, el alcalde ha destacado que "invertir en los mayores es invertir en bienestar, en salud y en calidad de vida" y ha subrayado que "los Centros de Vida Activa son mucho más que un edificio; son espacios de convivencia, aprendizaje y participación que contribuyen a combatir la soledad y a fomentar un envejecimiento activo".

El Centro de Vida Activa Arca Real cuenta actualmente con una Unidad de Atención Social, una Unidad de Estancia Diurna con capacidad para 20 personas, biblioteca, ciberaula, cafetería y espacios de convivencia, además de un amplio programa de actividades culturales, formativas e intergeneracionales.

El centro oferta actualmente más de 50 talleres con 858 plazas distribuidas entre actividades de promoción de hábitos saludables, arte y cultura y nuevas tecnologías, consolidándose como uno de los principales espacios de referencia para el envejecimiento activo y la participación social de las personas mayores de Valladolid.

Dos representantes de las personas usuarias han tomado la palabra para leer un escrito que le han dedicado al concejal del área, en tono de agradecimiento pero también reivindicativo y en verso. "Más espacios, más talleres, más momentos compartidos. Nos queda mucho camino", han señalado, antes de agradecer "con cariño" lo hecho "y lo que vendrá algún día", en referencia a la construcción del futuro centro más amplio.

Tras recordar con una espontánea interpretación de la canción 'Todos queremos más', de El Consorcio, han confiado en que el concejal Nieto, que muy pronto será padre de su primer hijo, "no tarde en volver".