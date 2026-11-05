El Ayuntamiento de Valladolid lanzará el lunes 3.040 bonos de 5 euros para las compras en mercados municipales

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VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, en el marco del convenio de colaboración vigente con Avadeco, Fecosva y la Cámara de Comercio, pondrá en marcha el próximo lunes, 9 de noviembre, una nueva edición de la campaña del bono mercado con 3.040 disponibles que permitirán obtener un descuento de cinco euros.

La campaña se iniciará el lunes 9 de noviembre, cuando se lanzará el primer lote, mientras los siguientes se activarán los lunes 9, 16 y 23 de noviembre.

Para descargarse los bonos, los interesados tienen que estar registrados en la plataforma www.valladolidcomercioproximo.es, donde tendrán que seleccionar el mercado en el que desean utilizar su bono, Mercado del Val, Mercado del Campillo, Mercado de Las Delicias, Mercado de La Rondilla y Mercado de la Marquesina de Plaza España.

Este solo podrá ser usado en un puesto comercial del mercado elegido, excluidos los servicios de hostelería, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Cada usuario podrá obtener cuatro bonos de cinco euros para descontar durante toda la campaña, pero solo podrá conseguir dos como máximo en la misma semana.

Asimismo, podrá utilizarse un bono de cinco euros para compras mayores o iguales a 15 euros o dos bonos de cinco euros para compras mayores o iguales a 30 euros.

Los bonos serán válidos a partir del día siguiente de su emisión y durante 7 días, mientras que los que no se utilicen serán relanzados con una nueva fecha de caducidad.

En total, se lanzarán un total de 3.040 bonos por un importe total de 15.200 euros, si bien a estos se añadirán el lunes 16 de noviembre 300 bonos especiales para su uso en el Mercado del Val con motivo de la celebración del décimo aniversario de su renovación.

Las bases generales de la campaña y la relación de los puestos participantes pueden consultarse en www.valladolidcomercioproximo.es.