El Ayuntamiento de Valladolid ofrece cuatro días de cine de verano familiar en la Plaza de Toros del 24 al 27 de agosto

La concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, presenta el programa Cine de Verano. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha organizado cuatro días de cine de verano familiar en la Plaza de Toros que se desarrollará del 24 al 27 de agosto después de la buena acogida que esta actividad tuvo el pasado año.

Esta nueva programación que se desarrollará en el coso vallisoletano, que cuenta con un aforo de 700 plazas, es gratuita, está dirigida a todos los públicos y ofrece una alternativa de ocio cultural para niños y sus familias durante las noches estivales mediante una fórmula muy bien recibida por el público en general. El acceso será libre hasta completar aforo, si bien será necesaria la recogida previa de invitaciones.

De nuevo la cartelera estará especialmente dedicada a los niños, contando con una selección de títulos de animación y de aventuras y comedia, con el objetivo de hacer disfrutar al público de todas las edades.

"Con esta nueva edición del ciclo de verano familiar volvemos a ofrecer otra alternativa más de ocio, que se suma a la programación que se está desarrollando en verano desde la Fundación Municipal de Cultura. Se trata de películas para todos los públicos, de corte desenfadado, para disfrutar en familia", ha señalado la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal.

La edil ha destacado la buena acogida del ciclo de cine de verano familiar el año pasado, razón por la que se ha vuelta a ofrecer, en las mismas fechas, al final de agosto y justo antes de que empiece el ambiente "pre feria", en el mismo entorno, localización que también fue muy bien valorada el pasado año.

PROGRAMACIÓN

Las proyecciones comenzarán cada noche a las 21.30 horas, y arrancarán el 24 de agosto con la proyección de 'Los tipos malos 2', continuará el martes 25 con 'Cómo entrenar a tu dragón (Live Action)' y al día siguiente con 'Del revés 2'.

El jueves 27 de agosto cerrará el ciclo 'Voy a pasármelo mejor', una película que Irene Carvajal ha recordado que está rodada en Valladolid, al igual que la primera parte ('Voy a pasármelo bien'), que formó parte del ciclo de cine el pasado verano.

Con esta propuesta, la Concejalía de Educación y Cultura ha asegurado que reafirma su compromiso de ofrecer actividades culturales accesibles para todos y de calidad, acercando el cine al al público más joven y ofreciendo un espacio de encuentro y de disfrute para las familias durante las noches de verano.

La entrada es gratuita, pero será necesario retirar invitaciones para cada una de las proyecciones. Los menores de edad deberán asistir acompañados de un adulto responsable.

Las invitaciones estarán disponibles a partir del 31 de julio en Casa Revilla, Calle Torrecilla número 5, en el horario de apertura del centro (de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 y de 16.00 a 19.00 horas y los sábados de 10.00 a 14.00). Los días de proyección de las películas, la apertura de puertas de la Plaza de Toros será a partir de las 21 horas y el comienzo de la emisión a las 21.30.