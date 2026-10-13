Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso con los afectados por cáncer de mama metastásico

Foto de familia tras el acto en el Ayuntamiento.
Foto de familia tras el acto en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 13 octubre 2026 11:28
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VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha mostrado este martes su respaldo a las personas afectadas por el cáncer de mama metastásico con motivo de la celebración del Día Mundial de esta enfermedad, a través de un acto institucional desarrollado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.

La jornada ha contado con la presencia del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y del concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, quienes han acompañado a los representantes del colectivo para dar visibilidad a esta realidad y trasladar un mensaje de apoyo a las personas enfermas y a sus familias.

Durante el encuentro se ha procedido a la lectura de un manifiesto centrado en la necesidad de visibilizar la patología, favorecer la sensibilización social y reconocer las necesidades de los pacientes, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Asimismo, la celebración ha incluido un acto de hermanamiento con Vallkirias Pisuerga para reforzar la unión entre colectivos y el valor del acompañamiento mutuo.

Con este acto, la institución municipal ha reafirmado su compromiso con las personas afectadas y con las asociaciones que trabajan para dar visibilidad a la enfermedad, acompañar a los pacientes y contribuir a mejorar su calidad de vida.

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