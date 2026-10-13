Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso con los afectados por cáncer de mama metastásico

Foto de familia tras el acto en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha mostrado este martes su respaldo a las personas afectadas por el cáncer de mama metastásico con motivo de la celebración del Día Mundial de esta enfermedad, a través de un acto institucional desarrollado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.

La jornada ha contado con la presencia del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y del concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, quienes han acompañado a los representantes del colectivo para dar visibilidad a esta realidad y trasladar un mensaje de apoyo a las personas enfermas y a sus familias.

Durante el encuentro se ha procedido a la lectura de un manifiesto centrado en la necesidad de visibilizar la patología, favorecer la sensibilización social y reconocer las necesidades de los pacientes, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Asimismo, la celebración ha incluido un acto de hermanamiento con Vallkirias Pisuerga para reforzar la unión entre colectivos y el valor del acompañamiento mutuo.

Con este acto, la institución municipal ha reafirmado su compromiso con las personas afectadas y con las asociaciones que trabajan para dar visibilidad a la enfermedad, acompañar a los pacientes y contribuir a mejorar su calidad de vida.