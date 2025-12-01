El Ayuntamiento de Valladolid saca a concurso cuatro parcelas en Jalón por 3,6 millones para 140 viviendas de protección

Mapa de las cuatro parcelas destinadas a viviendas de protección en el Plan Parcial Jalón - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno este lunes, 1 de diciembre, al expediente de contratación para la enajenación de cuatro parcelas municipales de uso residencial para la construcción de 140 viviendas de protección oficial en el Plan Parcial Jalón por las que prevé ingresar 3,68 millones de euros, a razón de 909.678 euros por cada una de las parcelas.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha precisado que cada una de las parcelas tiene una edificabilidad de 35 viviendas por lo que esta actuación incrementará en un total de 140 la oferta de vivienda de protección oficial en esta zona, "con criterios que primarán la reducción del precio final de la vivienda".

Zarandona ha situado esta actuación como un ejemplo del "esfuerzo" de las administraciones local y autonómica por el desarrollo de viviendas y ha insistido en que el objetivo es incrementar la disponibilidad de suelo destinado a vivienda con algún régimen de protección para contribuir a ampliar la oferta residencial a precios asequibles en la ciudad.

Asimismo, ha apuntado a la posibilidad de que se pueda hacer una adjudicación directa de dos parcelas por 3,6 y 1,8 millones de euros en El Peral que quedaron desiertas inicialmente y para las que ya hay empresas interesadas tras el cambio de criterios multiplicadores en agosto por parte de la Junta.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este lunes a la licencia de obras para la construcción de un edificio de 102 viviendas con trasteros, garaje y zonas comunes en la calle Martín Santos Romero, en las Laderas de Parquesol.

El solar cuenta con una superficie de 5.293 metros cuadrados, tiene una forma rectangular y en una de sus esquinas la confluencia de los laterales es curva de manera que se adapta a la calle y a la topografía, que, según ha explicado el concejal, presenta una "fuerte pendiente" ya que se encuentra en la ladera del cerro sobre el que se desarrolla el barrio de Parquesol.

Ignacio Zarandona ha situado esta promoción como un ejemplo de la "buena salud" en el desarrollo de viviendas en Valladolid y se ha asegurado que que es "un proyecto muy atractivo que pronto será una realidad".

El edificio cuenta con una planta de sótano, una planta de semisótano, planta baja, tres plantas de viviendas y planta ático y todas siguiendo la separación en portales --siete en total--, se escalonan de manera que se adaptan a la pendiente de la propia parcela.

En las plantas sótano y semisótano se desarrollan el garaje, trasteros, zonas comunes y cuartos de instalaciones. El edificio también cuenta con zonas recreativas al aire libre y piscina. La piscina se encuentra en la zona baja de la parcela para aprovechar al máximo el soleamiento y la topografía del terreno.