Ayuntamiento de Valladolid y sindicatos alcanzan un acuerdo para aprobar el sistema de carrera profesional municipal

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VALLADOLID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha alcanzado en la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, convocada con carácter extraordinario, un acuerdo por unanimidad con las secciones sindicales representadas, CCOO, UGT y CSIF, para impulsar la aprobación del sistema de carrera profesional horizontal del personal municipal.

El acuerdo supone un paso "muy relevante" en la modernización de la organización municipal y en el reconocimiento de la trayectoria, la experiencia, la formación, el compromiso y el desempeño de los empleados públicos del Ayuntamiento de Valladolid.

La propuesta de reglamento deberá seguir ahora el cauce administrativo correspondiente hasta su aprobación definitiva por los órganos competentes, según ha precisado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento ha puesto en valor este acuerdo, fruto de un "proceso de diálogo, negociación y trabajo técnico" iniciado en octubre de 2025, meses en los que el equipo municipal y las organizaciones sindicales han trabajado "con voluntad de consenso" para alcanzar una regulación "equilibrada, viable y beneficiosa" para el conjunto de la plantilla.

El sistema de carrera profesional horizontal permitirá reconocer el progreso profesional de los empleados públicos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, vinculado a criterios de igualdad, mérito, capacidad, evaluación del desempeño, formación y compromiso con la organización municipal.

La implantación de este reglamento representa una "mejora profesional" para toda la plantilla municipal y refuerza la "apuesta del Ayuntamiento por una administración más moderna, más motivada y mejor preparada", ha incidido el Ayuntamiento, para subrayar que este acuerdo es "especialmente importante" por ser fruto del consenso.

"El acuerdo alcanzado hoy demuestra que, cuando existe voluntad de diálogo y responsabilidad por todas las partes, es posible avanzar en medidas que mejoran la organización municipal y reconocen el trabajo de quienes sostienen día a día los servicios públicos de la ciudad", ha señalado el concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco.

La previsión es que el sistema entre en vigor en enero de 2027, una vez culminada la tramitación administrativa necesaria. Con ello, Valladolid dará un "paso adelante" en el desarrollo profesional de sus empleados públicos, a través de un "modelo estable, objetivo y transparente" que" reconoce la experiencia acumulada, fomenta la formación continua y favorece la mejora permanente de la Administración local".