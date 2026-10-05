Ayuntamiento de Villalón (Valladolid) inicia nueva etapa con la rebaja del impuesto de vehículos tras sanear las cuentas

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Villalón de Campos ha aprobado una bajada de impuestos después de haber conseguido sanear las cuentas municipales y reducir la deuda del Consistorio "hasta niveles mínimos".

El Pleno municipal ha aprobado una reducción del cinco por ciento del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), en la que es la primera medida "de una nueva etapa en la política fiscal del Ayuntamiento", como así lo ha asegurado el alcalde, José Ángel Alonso, ha destacado que el municipio "deja atrás una etapa marcada por el endeudamiento".

Asimismo, Alonso ha aseverado que Villalón "entra ahora en una nueva fase en la que la buena situación económica del Ayuntamiento permitirá que el esfuerzo realizado durante estos años repercuta directamente en los vecinos".

José Ángel Alonso ha afirmado que "la bajada de impuestos llega en un momento en el que Villalón continúa ampliando servicios y desarrollando nuevos proyectos" y así se ha referido a la guardería municipal gratuita o la apuesta por la vivienda, "con nuevos proyectos que permitirán incrementar la oferta residencial en el municipio".

También se ha incrementado la programación de actividades culturales, deportivas y sociales, con el objetivo de que Villalón "continúe ganando calidad de vida y actividad durante todo el año", ha apuntado Alonso, quien ha reconocido la llegada de nuevos vecinos a este pueblo, "una evolución que empieza a reflejarse también en los servicios educativos".

Y es que, según los datos "más positivos" que ha aportado es es la evolución del colegio de Villalón, que ha pasado de estar por debajo de los 100 alumnos a situarse en torno a los 130, mientras que el instituto ha conseguido recuperar la segunda línea de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

"Durante muchos años se nos decía que los pueblos estaban condenados a perder población, servicios y oportunidades. Nosotros queremos demostrar que con gestión, inversiones, vivienda y buenos servicios se puede recorrer el camino contrario", afirma el alcalde.