Los ayuntamientos de Valladolid recibirán 30,2 millones de anticipos a través del organismo Reval de Diputación

VALLADOLID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de la provincia de Valladolid recibirán este año 30,2 millones de euros en anticipos a cuenta de la recaudación de impuestos municipales a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión de la Diputación de Valladolid (Reval).

En la Comisión de Hacienda, Personal y Régimen Interno de la Diputación de Valladolid, presidida por el diputado Víctor Alonso, se ha informado favorablemente la concesión de anticipos reintegrables por importe de 21,6 millones de euros a Reval, con el fin de que este organismo pueda realizar entregas a cuenta a los ayuntamientos que tienen delegada la gestión del IBI y del (IAE) en 2026.

Como en años anteriores, este sistema tiene como objetivo garantizar la liquidez de los ayuntamientos de la provincia y facilitar recursos económicos de forma anticipada para evitar que las entidades locales tengan que recurrir a operaciones de crédito externo.

La financiación se realiza con cargo a la propia tesorería provincial y sin generar ningún coste financiero. En concreto, REVAL ha establecido para 2026 un anticipo del 70 por ciento de la recaudación del IBI y el IAE, que se materializará mediante 10 transferencias mensuales entre febrero y noviembre, por un importe total de 30,2 millones de euros, un 7,8 por ciento más respecto a 2025.

Para poder llevar a cabo esta operación, Reval ha solicitado a la Diputación de Valladolid una línea de financiación por 21,6 millones de euros, distribuida en ocho mensualidades de 2,7 millones de euros, que permitirá adelantar fondos a los ayuntamientos mientras se produce la recaudación efectiva de los impuestos.

Además, se contempla un anticipo del 50 por ciento de la recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que se realizará mediante una única transferencia en el mes de febrero, por un importe de 3,6 millones de euros, un incremento del 5,9 por ciento.

Para este anticipo, Reval también ha solicitado una operación de tesorería a la Diputación, igualmente sin coste financiero y por el mismo importe.