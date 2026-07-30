Baja a gravedad 0 el incendio forestal de Moreda (León)

Declarado de gravedad 1 un incendio forestal originado durante la madrugada en Moreda (León) - JCYL

LEÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio forestal originado durante la madrugada del miércoles en la localidad leonesa de Moreda, en la comarca de Vega de Espinareda.

El incendio se originó sobre las 05.49 horas del miércoles y se elevó a IGR 1 sobre las 09.35 horas por previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo.

En el lugar se encuentran un técnico, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos bulldozer, una brigada ELIF/BRIF y bomberos.

La superficie afectada aún está en perimetración y se investigan las causas del origen del incendio.