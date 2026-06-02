Baja el paro en 2.609 personas en mayo, quinto mejor dato absoluto y segundo porcentual, hasta los 97.155

Archivo - Ecyl, empleo, EPA, paro, trabajo, parados, oferta de empleo. - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Castilla y León descendió en 2.609 personas en mayo en relación al mes anterior (-2,62 por ciento) por lo que el total sigue por debajo de la barrera de los 100.000 hasta los 97.155 desempleados en concreto, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del quinto mayor descenso del desempleo de las comunidades autónomas en términos absolutos y del segundo en porcentaje junto con Galicia y supera en más de un punto la caída nacional (-1,54 por ciento).

No obstante, el descenso del paro del mes de mayo es inferior al anotado hace un año cuando cayó un 3,16 por ciento respecto a abril, el equivalente a 3.314 personas, si bien entonces el total de parados superó los 100.000 y llegó a los 101.677.

Por su parte, en el último año el desempleo acumula un descenso de 4.522 parados, lo que supone un 4,45 por ciento menos, noveno mejor dato absoluto y porcentual e inferior en este caso que la media (-5,47 por ciento).

En este caso la evolución interanual mejora la registrada hace un año cuando el paro cayó un 3,59 por ciento respecto a mayo de 2024 (3.791 desempleados menos).

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