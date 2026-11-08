Bar Restaurante Vables gana la V edición de Valladolid Tapas Walk

Ganadores de la V edición de Valladolid Tapas Walk 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bar Restaurante Vables ha ganado la V edición de 'Valladolid Tapas Walk' por su propuesta 'Valladolid se come', una elaboración con lechazo guisado al ribera con matices de chocolate y regaliz negro.

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, junto con el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, celebró el sábado 7 de noviembre la gran final de la quinta edición del concurso que coronó al establecimiento situado en la calle Pérez Galdós 10, en el barrio de La Circular.

El segundo puesto ha sido para el restaurante El Lagar , ubicado en la calle de los Vinos de Cigales 1, en el barrio de Parque Alameda, con su propuesta 'Lagarcito', elaborada a base de cocido en cuatro texturas, tierra de garbanzo, copos de su caldo, compango y piparra en tempura.

Por su parte, La Churrería de Rita, ubicado en Monasterio de Santa María de la Vid, 20, en el barrio de Villa del Prado, ha conseguido la tercera posición con 'El buñuelo que quería ser patata', una creación de buñuelo de cecina relleno de pure de patata y queso de La Cruz del Pobre, acompañado de crema fresca y teriyaki de verdejo y miel.

La entrega de los galardones tuvo lugar tras una tarde de sábado en la que los diez establecimientos clasificados para la final mostraron sus propuestas en directo en la Cúpula del Milenio.

El evento estuvo conducido por David Monaguillo, que ejerció como maestro de ceremonias y presentó la gran final, acompañando también a los participantes durante el proceso de elaboración de sus propuestas.

El jurado de esta gran final estuvo integrado por profesionales vinculados al ámbito gastronómico, la hostelería y la promoción agroalimentaria: Alejandro San José, chef y propietario de Habanero Taquería; Jiale Pan, chef del restaurante Jiapan; Juan Carlos Jiménez, chef de Azul Mediterráneo; Francisco Javier García, director del Área de Castilla y León de Makro; y Francisco Fuentes, jefe del Servicio de Promoción Agroalimentaria de la Diputación de Valladolid y responsable de la marca Alimentos de Valladolid.

Asimismo, a lo largo de las cinco fases del certamen, distintas personas vinculadas al ámbito de la gastronomía y la hostelería han formado parte de los jurados encargados de valorar las tapas participantes y seleccionar las propuestas que obtuvieron su pase a la final.

PREMIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS GANADORES

Los tres establecimientos vencedores han recibido un trofeo personalizado de Valladolid Tapas Walk, además de diferentes premios aportados por los patrocinadores del certamen, Mahou y Makro.

El primer clasificado ha obtenido un lote de 40 cajas de cerveza de la gama Mahou y un cheque regalo de 1.000 euros de Makro, el segundo puesto ha recibido 20 cajas de cerveza Mahou y un cheque regalo de 500 euros, mientras que el tercer clasificado ha sido premiado con 10 cajas de cerveza Mahou y un cheque regalo de 300 euros.

Asimismo, los establecimientos que se proclamaron campeones y subcampeones de las cinco fases anteriores recibieron sus correspondientes premios, consistentes en lotes de 10 y 5 cajas de cerveza de la gama Mahou y cheques regalo de 300 y 100 euros de Makro, respectivamente.