Barrio ofrece trabajo tras "aclararse el panorama" de su candidatura por el PP en Arroyo (Valladolid)

Publicado 12/02/2019 12:41:35 CET

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Barrio, ha destacado que, con su propuesta como candidato por parte de la Junta Local del PP del municipio se ha "aclarado el panorama" y ya ve "una luz de trabajo y de futuro".

El regidor, que fue elegido en 2015 cuando se presentó como candidato de Independientes por Arroyo de la Encomienda (IPAE), ha defendido la libertad de "cualquier partido democrático" para presentarse con el candidato que estime oportuno y ha garantizado que tanto él como su actual equipo de Gobierno mantendrán el trabajo hasta el 26 de mayo para culminar los proyectos que tienen en marcha ya que ha aseverado que son "una piña".

En declaraciones a los medios de comunicación, Barrio ha explicado que, tras ser propuesto anoche por el PP de Arroyo de la Encomienda para su nominación por parte de la Junta Electoral, "se aclara el panorama" y empieza a ver "una luz de trabajo y de futuro".

El actual alcalde no adscrito --IPAE anunció el pasado viernes que yo no representa a estas siglas-- ha incidido en el "trabajo" que es lo que quiere ofrecer para que los vecinos "den su opinión". "Seguiremos con lo que ya hemos demostrado que sabemos hacer, no somos nuevos en política, yo llevo 12 años, igual que buena parte de mi equipo", ha recalcado durante la visita a las obras del nuevo Instituto de Secundaria que construye la Junta en el municipio.

"Esto no cambia nada hasta el 26 de mayo, culminaremos los proyectos que nos quedan como equipo de gobierno, porque nunca se ha alterado el funcionamiento y el buen engranaje de la maquinaria de la propia Institución", ha insistido Barrio.

El candidato del PP a la Alcaldía no ha querido marcarse como objetivo la mayoría absoluta en las urnas, ya que es el vecino el que "decide" con el voto, por lo que él y su equipo "simplemente" ofrecerán trabajo y disponibilidad.