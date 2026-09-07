Bendodo exige que los migrantes en Ceuta "vuelvan por donde han venido" para que la ciudad regrese a la "normalidad"

El vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, en Salamaq 2026. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario General de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha sumado a las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha pedido que los migrantes que siguen en Ceuta "vuelvan por donde han venido".

"En Ceuta no ha habido una crisis migratoria. Es un atentado a la soberanía de nuestro país, a la frontera de nuestro país. Es una crisis de seguridad, de un Gobierno débil, noqueado, que todavía sigue KO y no sabe cómo responder a esta agresión", ha advertido Bendodo en su visita a Salamaq.

Para el político malagueño, los españoles quieren exigir al Gobierno "que cuanto antes articule las políticas que tenga que articular, la vía diplomática que tenga que articular y ponga una solución para que Ceuta pueda volver a la normalidad cuanto antes".

Además, Bendodo ha asegurado que él "como el resto de los españoles" quiere saber "muchas cosas sobre esta crisis y esta agresión a la frontera". "¿Por qué ha pasado esto? ¿Nadie advirtió? ¿Nadie avisó? Nos consta que sí, que varias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la propia autoridad ceutí, el gobierno de Ceuta, el CNI. ¿Por qué ha pasado esto? Alguien del Gobierno debería responder y no lo ha hecho todavía un mes después", ha censurado.

Asimismo, ha cuestionado si hay "alguien del Gobierno que esté en condiciones de garantizar al conjunto de los españoles, especialmente a los ceutíes, que esto no volverá a suceder", al tiempo que ha comparado la situación actual con la del "apagón", ya que, tal y como ha indicado, "nadie del Gobierno respondió a estas dos preguntas tampoco". "Nadie nos ha dicho por qué pasó y nadie del Gobierno nos ha garantizado que no vuelva a suceder", ha apostillado.

En cuanto a las palabras de Mañueco, quein ha asegurado este lunes en Madrid que "lo que hay que hacer es eliminar cuanto antes esa invasión y ese ataque devolviendo a todos los migrantes por donde han venido", Bendodo las ha hecho suyas y ha añadido que los menores migrantes llegados a Ceuta "con quien tienen que estar es con sus familias".

"El Gobierno de España tiene que articular con Marruecos una política, una estrategia para que todos los que entraron irregularmente, ilegalmente, vuelvan a Marruecos", ha añadido.

Por otro lado, Bendodo ha asegurado que otro de los grandes problemas que preocupan a los españoles la vivienda. Al respecto ha asegurado recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en su día "que iba a construir 300.000 viviendas" y ha cuestionado "cuántas de esas viviendas le han tocado a Salamanca".

A ello, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, le ha respondido que "cero", por lo que Bendodo ha lamentado que no ha encontrado aún "ni a un alcalde en España" que le diga que "le ha tocado una".

"El Gobierno solo hace anuncios vacíos y que son infieles. Esa es la realidad", ha criticado el representante 'popular', para poner en valor la puesta en marcha en Salamanca de más de 300 viviendas públicas por parte del Gobierno municipal de Carbayo, a quien también ha felicitado por el proyecto del Puerto Seco, que, a su juicio, "va a ser un impulso también en la ciudad y en toda la provincia".