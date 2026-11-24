ZAMORA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Bermillo de Sayago (Zamora) acogerá el próximo domingo, 6 de diciembre, su Mercadillo Navideño en el polideportivo de la localidad en horario de 16.00 a 21.00 horas, una iniciativa organizada por la Asociación de Empresarios de Sayago con el objetivo de impulsar el comercio de proximidad y estimular el tejido empresarial de la comarca.

Según ha informado Caja Rural de Zamora en un comunicado recogido por Europa Press, el evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Bermillo de Sayago, los grupos culturales Mayuela y Amuber y la propia entidad financiera, y reunirá a empresarios, comerciantes y artesanos de la zona que mostrarán y ofrecerán sus productos a vecinos y visitantes.

La jornada comenzará a las 16.00 horas con la recepción de autoridades y los actos de inauguración, tras lo que se realizará una visita a los diferentes puestos participantes.

A lo largo de la tarde, el programa de actividades incluye un cuentacuentos a las 17.30 horas, un taller infantil a las 18.30 horas, la actuación del coro de villancicos a las 19.00 horas y un sorteo de productos ofrecidos por los empresarios y artesanos participantes a las 20.00 horas, antes de cerrar la jornada con una chocolatada para los asistentes.

Además, el recinto dispondrá de servicio de bar durante todo el evento, un árbol de los deseos para que los asistentes cuelguen sus mensajes, un buzón para depositar cartas dirigidas a Papá Noel y un 'photocall' navideño en el que las familias podrán fotografiarse con él.

Desde la Asociación de Empresarios de Sayago han subrayado que esta propuesta busca también atraer visitantes de otras localidades para que conozcan los pueblos de la comarca y disfruten de su oferta comercial, gastronómica y turística, al tiempo que favorece la unión entre empresarios, asociaciones, colectivos y administraciones para generar nuevas oportunidades de promoción para el territorio.