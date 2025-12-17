La Biblioteca Pública de Segovia abre una sección dedicada a juegos de mesa con un taller de la asociación 'Ludoducto'

Espacio habilitado para los juegos de mesa en la Biblioteca Pública. - JCYL

SEGOVIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública de Segovia ha anunciado la apertura de una nueva sección de juegos de mesa, clásicos y modernos, entre los materiales que ofrece en préstamo a sus usuarios y con un espacio en la sala de audiovisuales del centro cultural, para desarrollar partidas de estos juegos, que se inaugurará con un taller dinamizado por la asociación segoviana 'Ludoducto'.

El taller se desarrollará el sábado, 20 de diciembre, abierto a todo el público, desde las 11.00 horas, en el espacio habilitado en la sala de audiovisuales para esta nueva actividad.

'Ludoducto' es una asociación cultural de juegos de mesa de Segovia que divulga el conocimiento de estos juegos, con modalidades para distintas edades. La implementación del préstamo de juegos de mesa en la Biblioteca Pública responde a una petición planteada por los usuarios y recogida en una actividad de participación ciudadana.

La dirección del centro consideró la petición muy acertada, por los múltiples beneficios que aporta la afición a los juegos de mesa y por la sintonía de su práctica con los objetivos de muchas actividades de la Biblioteca.

Los juegos de mesa fomentan el aprendizaje de nuevos conocimientos, desarrollan la concentración y la creatividad y permiten la desconexión temporal a las pantallas digitales, para recuperar el contacto con el entorno inmediato y con otras personas, en clara sintonía con los efectos de la lectura y la escritura, materias fundamentales en los objetivos de la Biblioteca.