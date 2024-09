Blacklladolid se celebrará en 2025 con la literatura y la gastronomía como hilo conductor

La cita literaria cierra su tercera edición con un reconocimiento a Eduardo Mendoza



VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las charlas de la tercera edición de Blacklladolid 2024 han llegado este domingo, 22 de septiembre a su fin con un anuncio "importante" por parte de su organizador, César Pérez Gellida, quien ha avanzado que la edición de 2025 tendrá como hilo conductor "la literatura y la gastronomía".

Pérez Gellida y Dolores Redondo, también organizadora del certamen literario, han participado en la jornada de clausura este domingo en el castillo de Fuensaldaña, que dice "adiós" a cinco días en los que han pasado por su hemiciclo primeros espadas de la literatura y "grandes ponentes" en torno al sexo.

La cita, que se ha convertido en un evento con una "gran presencia" en redes sociales y streaming con 202.123 visualizaciones y siete millones de reproducciones acumuladas, ha celebrado su último día con el cartel de 'sold out'. Asimismo, ha contado con la presencia de uno de los "mayores referentes literarios" de España Eduardo Mendoza.

En concreto, Redondo y Pérez Gellida han protagonizado la primera charla de la jornada, en la que se han adentrado en los rituales del escritor y han abordado la próxima novela de la escritora, 'Las que no duermen NASH'.

"Nash es un nuevo personaje femenino que nos va a acercar la figura de la psicóloga forense. Yo siempre me he sentido muy cercana a la noche, he sido, aún soy, una persona nocturna, que disfruta cuando cae el sol. Aún recuerdo que mi abuela me decía, 'No dormir es de brujas'", ha expresado la escritora.

Por su parte, Pérez Gellida ha recorrido el camino del Premio Nadal que ha recibido este año y ha afirmado notar un cambio, como la llegada de lectores nuevos y más atención por parte de los medios. Igualmente, ha señalado que en estas últimas semanas ha querido "oxigenar el cerebro" para empezar a trabajar en su próxima novela.

Posteriormente, ha tenido lugar la charla del autor Eduardo Mendoza quien ha aclarado su anuncio de no escribir más. "Lo que realmente dije era que no iba a escribir más novela y empecé a escribir otra cosa, pero acabó siendo una novela, que es lo único que sé hacer", ha precisado.

El humor siempre ha formado parte del universo literario de Eduardo Mendoza y el escritor ha revelado en Blacklladolid algunos secretos de la novela 'Sin noticias de Gurb'. "Escribo novelas de humor, pero soy bastante soso. Con esta novela escribí con prisa porque soy un insensato y acepté que 'El País' la publicara en capítulos. Así que escribía lo primero que pasaba por mi cabeza con la convicción de que cuando se acabaran las entregas nadie se iba a acordar de ella. Me sentí muy libre, porque ni yo mismo sabía qué escribía", ha declarado.

Además, durante la jornada de este domingo, Mendoza ha recogido el premio Blacklladolid por 'Tres enigmas para la organización', galardón que reconoce la novela "más destacada" del curso y está dotado con un premio metálico de 3.000 euros.

Mendoza ha agradecido el premio y ha afirmado que le hace "especial ilusión" porque lo entregan escritores y "colegas" a los que admira. Asimismo, ha añadido que hizo la mili en Villanubla y cuando le llegan noticias de Valladolid, siempre dice "a sus órdenes".

Además de los mencionados autores, ha estado presentes en la clausura el diputado de Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, quien ha remarcado el compromiso de la Diputación de Valladolid "para seguir con el apoyo a Blacklladolid".