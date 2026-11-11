Bocyl publica las bases para prestar servicio de atención residencial de menores infractores

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) la Orden por la que se regulan las bases de la acción concertada en el ámbito de infancia para la prestación del servicio de atención residencial para menores infractores.

La nueva normativa ha adaptado la regulación previa a la reestructuración orgánica que atribuyó a esta Consejería las competencias en materia de infancia, y ha establecido el marco jurídico para concertar este servicio con entidades sin ánimo de lucro.

La acción concertada comprende actuaciones de atención y apoyo personal, desarrollo del proyecto de vida, atención en los ámbitos escolar, sanitario, ocupacional y de ocio, alojamiento, manutención y atención personalizada a través de un profesional de referencia, señala la orden recogida en el Bocyl.

Asimismo, las bases contemplan la cobertura de medidas judiciales de internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico, así como de permanencia de fin de semana y convivencia en grupo educativo en centros específicos.

Las medidas van dirigidas a menores y jóvenes con resoluciones impuestas por las Secciones de Menores de los Tribunales de Instancia, tanto de Castilla y León como de fuera de la Comunidad en los casos de colaboración.

Para poder concertar, las entidades interesadas han de figurar inscritas en el Registro de Entidades Servicios y Centros de carácter social de Castilla y León, contar con la acreditación administrativa correspondiente, disponer de recursos suficientes y no haber sido sancionadas con carácter firme por infracciones muy graves en los últimos cuatro años.

Las solicitudes deberán tramitarse de forma telemática en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de cada convocatoria.

Por último, la norma ha determinado que los conciertos sociales tendrán una duración máxima de cuatro años en cada convocatoria, susceptibles de prorrogarse por periodos iguales o inferiores hasta un máximo total de ocho años.

La prestación del servicio se mantendrá de forma ininterrumpida las 24 horas del día durante todo el año de forma gratuita para los usuarios, bajo la supervisión y control del centro directivo competente en materia de infancia.