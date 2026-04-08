Bodegas Protos, Premio CEOE Castilla y León por la provincia de Valladolid en reconocimiento a un siglo de historia

Imagen de archivo de Bodegas Protos - CEOE VALLADOLID

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de CEOE Valladolid ha acordado conceder el Premio CEOE Castilla y León en representación de la provincia de Valladolid a Bodegas Protos en reconocimiento a una trayectoria empresarial de casi un siglo de historia --celebrará su centenario en 2027-- "en la que ha contribuido de forma decisiva a la proyección económica e internacional de Valladolid".

"No se trata únicamente de destacar una trayectoria empresarial de éxito, sino de reconocer un proyecto que ha sabido mantenerse durante cien años, evolucionar con el tiempo y seguir siendo competitivo, contribuyendo de forma directa al desarrollo económico, al empleo y a la proyección de Valladolid", ha explicado CEOE Valladolid.

La patronal vallisoletana ha destacado que Protos representa "uno de los ejemplos más claros de continuidad empresarial en Castilla y León" y ha significado que la bodega fundada en Peñafiel en 1927 ha sido capaz de mantener su actividad, de crecer y de consolidarse a lo largo de generaciones en un entorno económico cambiante.

CEOE Valladolid ha incidido en el "origen visionario" de Protos con la puesta en marcha de un proyecto vitivinícola cualitativo y marquista que ha evolucionaado hacia una estructura empresarial "altamente profesionalizada", lo que refleja un modelo de desarrollo basado en el arraigo territorial y en la apertura al mercado global.

"Esta dualidad -raíces locales y proyección internacional- ha sido una de las claves de su posicionamiento, permitiéndole competir en igualdad de condiciones con grandes grupos vitivinícolas internacionales", ha destacado también CEOE Valladolid que ha recordado además que Bodegas Protos ha desempeñado un "papel determinante" en la configuración y consolidación de la Denominación de Origen Ribera del Duero en 1982.

Desde el punto de vista empresarial, Bodegas Protos presenta una trayectoria de crecimiento sostenido, apoyada en una gestión sólida y en una estrategia continuada de inversión y desarrollo. "Su presencia en más de cien países, junto con su posicionamiento en rankings internacionales de prestigio y reconocimientos recientes como el de Mejor Bodega de España en 2025, consolidan su papel como una de las marcas más relevantes del sector", añade CEOE.

La entrega del galardón tendrá lugar en la gala de los Premios CEOE Valladolid, que se celebrará el miércoles 10 de junio en la Cúpula del Milenio.