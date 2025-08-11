Bomberos de la Diputación de Valladolid "triplican" su actividad por la ola de calor con más de 90 incendios en un mes

Archivo - Dotación de Bomberos de la Diputación de Valladolid - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios de la Diputación de Valladolid está afrontando un verano "especialmente exigente" debido a las altas temperaturas y la actual ola de calor, que han provocado que haya "triplicado" su actividad con la atención de 90 incendios estivales en un mes.

Desde el 1 de julio, los bomberos de la Diputación han realizado entre 120 y 130 salidas, de las cuales el 70 por ciento, alrededor de 90 intervenciones, han estado directamente relacionadas con la campaña estival.

Estos incidentes incluyen incendios de rastrojos, cosechadoras, eras, veredas de río, incendios forestales y siniestros en empacadoras, y supone que la actividad se haya triplicado con respecto los periodos de invierno y primavera, según ha informado la Diputación de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Este incremento se debe a la combinación de una primavera excepcionalmente lluviosa, que ha favorecido el crecimiento de la vegetación, y un verano más seco y más caluroso de lo habitual, lo que eleva el riesgo de fuegos en cultivos, cunetas, matorrales, veredas y monte bajo.

Si bien la mayoría de las intervenciones se han producido dentro de la provincia de Valladolid, el Servicio de Bomberos mantiene convenios de colaboración con las provincias de Palencia, Segovia y Ávila, donde presta apoyo cuando es requerido.

En este sentido, la institución provincial ha señalado que este verano la colaboración ha "sido especialmente destacada" en Segovia, donde los efectivos vallisoletanos han intervenido en siete ocasiones.

Por último, la Diputación de Valladolid ha recordado a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones en las tareas agrícolas y en actividades al aire libre durante estas jornadas de altas temperaturas, así como ha agradecido la labor "incansable" de todos los profesionales que integran el Servicio de Extinción de Incendios.