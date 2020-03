Los bomberos de Salamanca crean una lista con consejos para prevenir incendios en los hogares

SALAMANCA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado una lista con consejos útiles y prácticos para evitar incendios en los hogares, especialmente en días de permanencia las 24 horas en los hogares por el coronavirus.

Debido al confinamiento decretado por el Gobierno para frenar el avance de la pandemia del coronavirus, los bomberos han destacado que es "muy importante distribuir entre la población estas recomendaciones y tenerlas en cuenta para prevenir los incendios en viviendas y saber cómo afrontarlos en caso de haberlos".

No sobrecargar los enchufes, utilizar las regletas normalizadas o apagar los electrodomésticos una vez finalizado su uso son algunas de las advertencias que aparecen en esta lista ofrecida por el cuerpo municipal.

Tener especial cuidado con braseros y estufas o alejarlos de los muebles, cortinas y no secar ropa sobre ellos son otros de los avisos reflejados en esta relación, ha apuntado el Ayuntamiento de Salamanca.

En la cocina, según esta lista de consejos, es importante no desatender la comida en el fuego, no echar agua para apagar las llamas en caso de que se produzcan y tener cuidado al cocinar para que no sobresalgan los mangos de las cazuelas o sartenes con la finalidad de evitar que se enganchen con la ropa.

Si hay olor a gas o se sospecha que hay fuga, es muy importante abrir las ventanas, no manipular los interruptores ni aparatos eléctricos para evitar una explosión y no obstruir conductos ni rejillas de ventilación donde haya aparatos de gas.

ALERTAR

En caso de incendio, los bomberos piden que se alerte inmediatamente a todos los ocupantes de la vivienda para poder escapar. De igual modo, cerrar las puertas de las habitaciones donde esté el fuego y salir de la vivienda cerrando las puertas lo antes posible y sin recoger nada.

Además, según han explicado, se debe llamar a los bomberos desde fuera de la vivienda y esperarlos con las llaves. En caso de no poder salir, avisar al 112 para indicar la situación y esperar la llegada de los bomberos.

Finalmente, desde el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Ayuntamiento de Salamanca aconsejan no olvidar dejar el teléfono en la mesilla de noche para poderlo utilizar desde la cama, además de desenchufar la manta eléctrica antes de acostarse, en el caso de utilizarla, o apagar las luces, cerrar los grifos, el gas y no olvidar las llaves al salir de casa.