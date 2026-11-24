El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro José Bono. - PSOECYL

BURGOS 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha cerrado filas este martes en torno a la candidatura de Pedro Sánchez durante un acto de campaña en Aranda de Duero (Burgos), donde no ha entrado en las críticas que plantea el expresidente del Gobierno socialista Felipe González, a quien ha asegurado profesar "un gran cariño y admiración" pese a sus discrepancias.

En declaraciones a los medios, Bono ha insistido en dar por zanjado el debate sobre el sentido del voto de González.

En este sentido, ha sostenido que la controversia puede terminar por movilizar a "cientos de miles de votos" en respaldo de Sánchez, a quien ha presentado como el actual referente del partido tras recordar el manifiesto de apoyo suscrito por antiguos ministros de etapas anteriores.

En esa misma línea, el histórico dirigente castellanomanchego ha salido en defensa del presidente del Gobierno frente a la instrucción judicial abierta en torno a su esposa, Begoña Gómez.

Bono ha cuestionado al juez Juan Carlos Peinado por su actuación al acudir al Palacio de la Moncloa para tomar declaración al jefe del Ejecutivo y ha llegado a afirmar que "lo que necesita es un psiquiatra y no un juzgado".

Sobre el debate interno en torno a la amnistía y los acuerdos parlamentarios con formaciones independentistas, Bono ha reconocido que en el PSOE conviven "varias almas", unas más moderadas o españolistas y otras más autonomistas que, según ha defendido, pueden coexistir dentro de la misma organización.

Como ejemplo, ha recordado que dimitió como ministro de Defensa por su rechazo al Estatuto de Cataluña impulsado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque mantuvo silencio durante diez años "por lealtad" al partido.

Preguntado por posibles pactos futuros con Junts, Bono ha evitado generalizar sobre todo el electorado independentista, pero ha marcado distancias con el expresident catalán Carles Puigdemont, a quien ha reprochado su huida a Waterloo mientras otros dirigentes permanecieron en prisión y ha censurado sus últimas declaraciones públicas.

Al mismo tiempo, ha subrayado que el PSOE puede entenderse con quienes apuesten por el progreso de España, pero nunca con quienes promuevan discursos contra los migrantes.

En este punto, el exministro ha rechazado cualquier giro restrictivo en materia migratoria y ha criticado los planteamientos de deportación a terceros países defendidos por algunos gobiernos europeos.

Bono, que ha explicado que participa en la campaña a sus 76 años sin ninguna ambición de volver a ocupar cargos públicos, ha advertido del avance internacional de lo que ha denominado una "ola de extrema derecha", citando los casos de Javier Milei en Argentina, Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil.

Frente a ese escenario, ha reivindicado sus 57 años de militancia socialista y su trayectoria como abogado en procesos del franquismo y como acusación particular en el juicio por la matanza de los abogados de Atocha.

Asimismo, el exdirigente del PSOE ha arremetido contra lo que ha calificado de "pseudomedios" y contra una minoría de comunicadores a los que ha acusado de recibir financiación pública para difundir informaciones falsas y atacar a Sánchez, aunque ha matizado que la "inmensa mayoría" de periodistas que ejercen su profesión con "honorabilidad".