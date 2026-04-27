La Bonoloto deja un premio de segunda categoría de 123.860 euros en Salamanca

SALAMANCA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 26 de abril, ha dejado un premio de segunda categoría en Salamanca capital dotado con 123.860,32 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.
El boleto premiado se ha sellado en el despacho receptor número 64.890 de Salamanca situado en Avenida Juan Pablo II, 25, y es el único acertante de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 37, 30, 25, 47, 16 y 23 , con el 03 como complementario, reintegro 5.
De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías 112 de Barcelona, situada en Rambla Prim, 53-Tienda 2a, cuyo portador cobrará 711.490,11 euros.