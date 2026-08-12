Buenavista de Valdavia acoge una exposición con panes de pueblo palentinos de hasta 25 kilos

Una de las piezas expuestas. - AV BUENAVISTA DE VALDAVIA

PALENCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pan de pueblo se convertirá este miércoles en el protagonista de la provincia de Palencia con motivo de una exposición en Buenavista de Valdavia que reúne algunas de las piezas artesanas más singulares elaboradas por panaderías locales, con ejemplares que alcanzan hasta los 25 kilos de peso.

A partir de las 17.00 horas, la sede social de la Asociación de Vecinos de Buenavista de Valdavia abrirá sus puertas para que residentes y visitantes contemplen y fotografíen las piezas participantes en este concurso-exposición.

La iniciativa persigue poner en valor el oficio tradicional de la panadería y rendir homenaje al pan artesanal, a sus elaboradores y a los municipios palentinos, señalan los organizadores a través de un comunicado.

Numerosas panaderías de la provincia participan en este certamen, que muestra panes tradicionales entre los que destaca una pieza gigante de 25 kilos que se ha situado como el principal reclamo del evento. La cita registra "gran" afluencia de público desde la tarde de ayer, con visitantes que se desplazaron a la localidad para ver la muestra y fotografiarse con las piezas expuestas.

El jurado del concurso se reunirá el próximo sábado para evaluar los trabajos presentados y fallar los premios de esta edición.