Burgos celebra la 50ª edición de su Feria del Libro con autores de primer nivel

BURGOS 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las librerías de Burgos celebran desde este jueves la 50ª edición de su Feria del Libro con un programa de once días de duración que reunirá en la capital burgalesa a autores de primera línea nacional e internacional como Elisabeth Benavent, César Pérez Gellida, Fernando Aramburu, Leonardo Padura o Manuel Vilas, entre otros.

Las casetas de las once librerías participantes -que este año acogen a una editorial invitada cada una- y de cinco entidades e instituciones locales han abierto este jueves en la Plaza Mayor de Burgos a las 11.30 horas, si bien la inauguración oficial del certamen tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala de congresos del Fórum Evolución.

La jornada inaugural contará con una destacada presencia de autores de éxito. La escritora superventas Elísabet Benavent presentará su última novela, 'Una niña buena', en el Fórum Evolución tras el acto institucional de apertura, en un encuentro en el que estará acompañada por las libreras Lara Martínez y Verónica Delgado.

Asimismo, a las 20.00 horas, el escritor César Pérez Gellida mantendrá un encuentro con los lectores en la sala de ensayos del mismo recinto, donde conversará con el periodista Iñaki Elices. El arranque de la feria también guardará un espacio para el noveno arte con una mesa redonda sobre cómic a las 19.00 horas en la Carpa Pequeña del Espolón, protagonizada por los ilustradores Raúl Allén y Patricia Martín, autores de las novelas gráficas de 'Dune'.

MODIFICACIONES

La organización de la Feria del Libro de Burgos ha comunicado de última hora una serie de modificaciones en el programa definitivo. De este modo, la presentación de la obra 'Islandia', de Manuel Vilas, se adelantará al próximo jueves 4 de junio. Por el contrario, y por motivos ajenos a la organización del evento, han quedado suspendidos el taller de Marina Aguirre y Tania Soler, así como la presentación del libro de Elsa Punset.

A lo largo de las próximas jornadas, la cita literaria burgalesa contará con la participación de nombres destacados de las letras y la cultura actual como María Oruña, Lara Corujo, Sandra Delaporte, Jesús Carrasco, Clara Nuño, Edu Flores o Nazareth Castellanos, en una sucesión de firmas, mesas redondas y encuentros con el público.

Los encuentros literarios programados en el Fórum Evolución están auspiciados por Diario de Burgos, coincidiendo con la conmemoración del 135º aniversario del rotativo local. El evento cuenta además con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la Fundación Círculo, ProBurgos, la Junta de Castilla y León, el Grupo De Santiago y la Fundación Oxígeno.