Burgos celebra el domingo el 56 concurso gastronómico 'Buen Yantar' con 27 entidades participantes

Barriada y Carbonell durante la presentación. - EUROPA PRESS

BURGOS 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parque de Fuentes Blancas volverá a convertirse el próximo 5 de julio en el epicentro gastronómico de las fiestas de San Pedro y San Pablo con la celebración de la 56 edición del concurso de cocina 'Buen Yantar' en el que participarán 27 entidades entre peñas, sociedades gastronómicas y casas regionales.

Este evento, que ha presentado este jueves el concejal de Festejos, César Barriada, y el representante de la Hermandad de Peñas, José Manuel Carbonell, consolidará un año más una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

El reto principal de para los cocineros participantes en esta cita gastronómica será elaborar un plato obligatorio que, en esta edición, deberá utilizar carne de potro hispano-bretón como producto local de referencia.

Además, cada grupo presentará una propuesta voluntaria, dando libertad creativa a los participantes.

Un jurado profesional, compuesto por seis expertos y presidido por Fernando, presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Burgos (Acorebu), valorará las creaciones entre las 12:30 y las 13:30 horas.

Los ganadores de cada categoría recibirán un estandarte, un diploma y una dotación económica de 420, 300 y 240 euros para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente. Además, cada entidad participante contará con una subvención municipal de 230 euros para sufragar los gastos de los ingredientes.

Como novedad, las peñas ganadoras en ambas categorías obtendrán una plaza directa para participar en la próxima Feria de la Morcilla IGP, siempre que dicho certamen se celebre este año. Más allá de la gastronomía, la edición de este año tendrá un marcado carácter solidario.

En colaboración con la asociación 'Corazón Venezolano de Burgos', se habilitará el expositor número 21 para recaudar ayuda destinada al pueblo venezolano. Los ciudadanos podrán donar material sanitario, medicamentos y alimentos no perecederos, además de realizar aportaciones económicas a través de una hucha solidaria.

La jornada en Fuentes Blancas reunirá a un total de 51 entidades. De ellas, 34 son peñas que realizarán comidas comunitarias para sus socios, mientras que otras 17 instalarán barras de venta con productos tradicionales como chorizo, morcilla y morro.

Según ha detallado José Manuel Carbonell, el consumo de carne de potro para el concurso superará los 100 kilos, sin contar las pruebas previas que muchas peñas han realizado en las últimas semanas para perfeccionar sus recetas.