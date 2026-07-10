Burgos recordará el lunes a Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de ETA

BURGOS 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos celebrará el próximo lunes, 13 de julio, un acto institucional de homenaje al concejal del Ayuntamiento de Ermua Miguel Ángel Blanco con motivo del 29 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

El homenaje tendrá lugar en la glorieta que lleva su nombre y contará con la presencia de la Corporación Municipal, encabezada por la alcaldesa, Cristina Ayala, así como de representantes institucionales y ciudadanos que deseen sumarse a este emotivo acto de recuerdo.

Durante la ceremonia se dará lectura al manifiesto de la Fundación Miguel Ángel Blanco, como expresión "del compromiso con la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas del terrorismo."

Asimismo, se realizará una ofrenda floral ante el monolito que lleva el nombre del concejal de Ermua y se guardará un minuto de silencio en su recuerdo y en el de todas las víctimas del terrorismo.

Con este homenaje, el Ayuntamiento de Burgos reafirma su compromiso con la defensa de los valores democráticos, la libertad y la convivencia, al tiempo que mantiene vivo el recuerdo de quienes sufrieron la violencia terrorista.

El Ayuntamiento invita a toda la ciudadanía burgalesa a participar en este acto de homenaje y memoria.