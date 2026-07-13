Burgos recuerda a Miguel Ángel Blanco y reivindica que el olvido no lleve a la manipulación

Homenaje en Burgos a Miguel Ángel Blaco, en el 29 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de ETA. - EUROPA PRESS

BURGOS, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones burgalesas han recordado este 13 de julio a Miguel Ángel Blanco, el concejal secuestrado y asesinado por ETA hace 29 años y para reivindicar el 'Espíritu de Ermua', nombre que se dio a la reacción masiva y espontánea que recorrió toda España en julio de 1997 para pedir la liberación del joven edil.

Representantes del Ayuntamiento de Burgos, de la Diputación Provincial y de la Delegación de la Junta han participado en este homenaje en el que se han recordado que aquellas 48 horas de julio de 1997 y las movilizaciones que recorrieron todo el país en la que fue "la mayor manifestación contra ETA de la historia".

En el acto central de homenaje se ha dado lectura de un manifiesto institucional que ha sido compartido por portavoces de las instituciones, entre ellos el delegado de la Junta, Roberto Saiz; el vicepresidente primero de la Diputación, Ramiro Ibáñez; y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

El delegado de la Junta, Roberto Saiz, ha recordado que millones de ciudadanos salieron a la calle y "trazaron la línea más importante de la historia reciente, la que separa a los demócratas de los terroristas", y " plantaron cara al terror en la mayor manifestación de resistencia cívica que se recuerda". De esa "resistencia" nació el 'Espíritu de Ermua'.

Saiz ha apuntado que "ETA fue una organización terrorista que durante más de 50 años asesinó, secuestró, extorsionó y persiguió a quienes pensaban diferente" mientras que el vicepresidente de la Diputación ha subrayado que ETA fue derrotada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y "por miles de personas anónimas que no aparecerán en los titulares ni en los libro de historia", personas "que siguieron adelante a pesar del miedo".

"Las víctimas del terrorismo no pedimos venganza, pedimos que se sepa la verdad", ha aseverado Ramiro Ibáñez, quien ha insistido en que el legado de Miguel Ángel Blanco obliga "a no apartar la mirada de lo que está ocurriendo" porque los presos de ETA " lo largo de este año han alcanzado su mayor nivel de beneficios penitenciarios, sin arrepentimiento, sin colaboración con la justicia, sin un solo gesto hacia las víctimas y más de 300 asesinatos siguen sin resolver".

Durante su intervención, Cristina Ayala han insistido en "exigir justicia" para que "los asesinos cumplan sus condenas sin atajos" porque la Justicia "no puede negociarse ni puede ser moneda de cambio en ningún pacto de Gobierno", en referencia EH Bildu, un partido que lleva a terroristas con delitos de sangre en sus listas e impulsor de los homenajes a miembros de ETA.

"Nos comprometemos a combatir la desmemoria. La sociedad española tiene la obligación moral de transmitir a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No para alimentar el enfrentamiento, sino para que el olvido no abra la puerta a la manipulación", ha afirmado Ayala.

La alcaldesa se ha dirigido a los jóvenes a quienes ha explicado que Miguel Ángel Blanco "no es solo un símbolo, era una persona, un hombre joven, bueno y valiente" que se sentía "orgulloso" de ser vasco y español "y sin complejos" y por eso ETA "lo eligió porque no tenía miedo porque su sola existencia desmentía el relato de los fanáticos".

El principal reto de este vigesimonoveno aniversario, tal y como han desgranado Ayala, Ibáñez y Saiz, se centra en combatir la desmemoria y apelar de forma directa a las nuevas generaciones de jóvenes que no vivieron los trágicos sucesos de 1997.

"No se puede blanquear a los asesinos y convertir a sus verdugos en víctimas. Frente a ese relato falso, el mejor instrumento es conocer la verdad", ha aseverado Ayala.