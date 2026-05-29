Burgos y Soria estarán mañana en aviso amarillo por tormentas y el sur de Ávila por temperaturas de hasta 36 grados

Avisos metorológicos en la provincia de Soria para el 30 de mayo. - AEMET

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Burgos y Soria estarán este sábado, 30 de mayo, en aviso amarillo por tormentas, mientras que el sur de Ávila lo estará por altas temperaturas, que podrían alcanzar los 36 grados centígrados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, el aviso amarillo (peligro bajo) en la Ibérica de Burgos y Soria y la meseta soriana será por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes y estará en vigor entre las 14.00 y las 21.00 horas.

En el caso de Ávila, el aviso por altas temperaturas de hasta 36 grados tendrá vigencia entre las 14.00 y las 20.00 horas de este sábado.