Burgos vivirá este domingo la romería de la Virgen Blanca en el Castillo, donde se repartirán 6.000 raciones de paella

Archivo - César Barriada en su comparencia ante los medios. - AYTO BURGOS - Archivo

BURGOS 27 May. (EUROPA PRESS) -

La capital burgalesa celebrará el próximo domingo, 31 de mayo, la romería de la Nuestra Señora la Virgen Blanca, "una tradición de la ciudad" vinculada al Castillo de Burgos y al barrio de San Pedro de la Fuente, como así lo ha asegurado el concejal de Festejos, César Barriada.

Una tradición que se viene celebrando de forma ininterrumpida desde 1994 y que "combina los actos religiosos, con el folclore tradicional y aquellas actividades de convivencia que se han institucionalizado", co o ha aseverado el Barriada, quien ha apuntado que será a las 11.45 horas cuando del domingo cuando se producirá la concentración de romeros en la iglesia de San Pedro.

A las 12 horas comenzará la procesión Con la imagen de Nuestra Señora de la Blanca, que estará acompañada por las autoridades las peñas, los burgaleses y por el grupo de danzas de San Pedro de la Fuente y que dirigirá sus pasos hacía el Castillo, donde a las 12.30 horas tendrá lugar la tradicional misa en la campa, con la participación, en este caso, del grupo de danzas Justo del Río, tras lo que será el turno del grupo de danzas María Ángeles.

Posteriormente tendrá lugar la paellada popular prevista para unas 6.000 personas, como ha indicado César Barriada, quien ha apuntado que el presupuesto de la romería asciende a 10.400 euros y que la celebración de esta fiesta "contará con todos los medios técnicos, operativos y de coordinación necesarios para su adecuado desarrollo".

El concejal ha animado a los burgaleses a participar "en un día de Hermandad" y disfrutar dede la Romería de nuestra señora la Blanca.