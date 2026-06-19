Buscan en el embalse de Ricobayo (Zamora) a un joven de 20 años desaparecido cuando nadaba

Centro coordinador de Emergencias del 112 de Castilla y León. - 112 CASTILLA Y LEÓN

MUELAS DEL PAN (ZAMORA), 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Diversos medios buscan en el embalse de Ricobayo (Zamora) a un joven de unos 20 años al que se ha perdido de vista cuando nadaba, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido poco antes de las 17.35 horas, cuando se ha recibido un aviso en el que se indicaba que no localizaban a un joven de unos 20 años que estaba nadando en el embalse de Ricobayo, en la playa 'La Casilla', a unos metros del mirador de Ricobayo, en Muelas del Pan.

El 1-1-2 ha informado al Centro Coordinador de Emergencias, que coordina el incidente; a la Guardia Civil de Zamora, que ha acudido al lugar y ha activado distintos recursos como el helicóptero de rescate y al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS); a los bomberos de la Diputación de Zamora y a los bomberos de Zamora, que han acudido con una embarcación y equipo acuático, y a Sacyl.

Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en el lugar, han apuntado las mismas fuentes.