Buscan a un hombre de 68 años desaparecido en Valladolid desde hace dos días

Imagen de la persona desaparecida en Valladolid desde hace dos días.
Imagen de la persona desaparecida en Valladolid desde hace dos días. - ASOCIACIÓN SOSDESAPARECIDOS
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 9 julio 2026 17:31
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VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años lleva desaparecido en Valladolid desde hace dos días y se busca información sobre su paradero, según la información de la Asociación SOSdesaparecidos recogida por Europa Press.

Según informa la organización en su perfil de la red social 'X' (@sosdesaparecido), se busca a José Antonio G.B, de 68 años, desparecido el día 7 de julio en la capital vallisoletana.

El sexagenario tiene 1,7 metros de estatura, complexión delgada, ojos claros y pelo canoso y se ofrece como teléfono de contacto el número 868286726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

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