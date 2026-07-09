Buscan a un hombre de 68 años desaparecido en Valladolid desde hace dos días

Imagen de la persona desaparecida en Valladolid desde hace dos días. - ASOCIACIÓN SOSDESAPARECIDOS

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años lleva desaparecido en Valladolid desde hace dos días y se busca información sobre su paradero, según la información de la Asociación SOSdesaparecidos recogida por Europa Press.

Según informa la organización en su perfil de la red social 'X' (@sosdesaparecido), se busca a José Antonio G.B, de 68 años, desparecido el día 7 de julio en la capital vallisoletana.

El sexagenario tiene 1,7 metros de estatura, complexión delgada, ojos claros y pelo canoso y se ofrece como teléfono de contacto el número 868286726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.