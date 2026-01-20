Buscan a un leonés que viajaba en el tren Alvia accidentado en Adamuz (Córdoba)

Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). - Rocío Ruz - Europa Press

LEÓN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un leonés que viajaba en el Alvia Madrid-Huelva se encuentra entre los desaparecidos en el accidente de los trenes que se produjo en la tarde del pasado domingo a la altura de Adamuz (Córdoba).

Según la información adelantada por La8 León y recogida por Europa Press, Julio Rodríguez, de 52 años, viajaba en el tren que cubría el trayecto Madrid-Huelva y contra el que impactaron tres vagones del tren Irio que circulaba en sentido contrario, en la ruta Málaga-Madrid, y que descarriló.

La familia de este leonés ya se encuentra en Córdoba a la espera de poner encontrar noticias de Julio Rodríguez.