Buscyl duplica en el primer cuatrimestre del año el número de viajes en el transporte interurbano

Encuentro anual 'Confebus Summit'. - JCYL

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Buscyl ha alcanzado, durante el primer cuatrimestre del año, los 3.941.464 viajes, lo que supone un crecimiento del 101,3 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año donde se registraron 1.957.537, cifra que "consolida una medida útil que vertebra el territorio y supone un ahorro para las familias".

Estas cifras consolidan la tendencia de incrementar el número de usuarios en el transporte público, que dejan de utilizar el vehículo privado. En cuanto al transporte metropolitano, en el primer cuatrimestre de 2026 se han alcanzado 3.711.971 viajes, un 20,1 por ciento más que en el primer cuatrimestre de 2025, en el que hubo 3.091.469.

En la suma del transporte metropolitano e interurbano, las cifras dejan en este periodo 7.653.435 viajes, un 51,58 por ciento más que en el inicio de 2025, con 5.049.026.

Unas cifras que ha destacado la directora general de Transportes y Logística de la Junta, Laura Paredes, en la mesa de debate sobre 'La movilidad como derecho', dentro del encuentro anual Confebus Summit en Madrid. Allí se han contrastado los modelos del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Valencia y del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, detalla la Junta a través de un comunicado.

Este encuentro ha reunido a "destacados representantes" institucionales, empresas, operadores y expertos con el objetivo de analizar los principales retos y oportunidades del sector y avanzar hacia una movilidad más sostenible, eficiente y accesible.

Paredes ha defendido la importancia de "consolidar" Buscyl a través de las más de 2.600 rutas en Castilla y León, que han registrado 12.072.574 millones de viajes desde su implantación, a través de las 771.906 tarjetas que tienen los usuarios de la Comunidad.

Una iniciativa que ha tenido un "aumento notable" de usuarios derivado del incremento de costes ante el conflicto bélico en Oriente Medio, que han visto cómo el autobús les permite reducir gastos y acceder al trabajo, estudios y otros servicios básicos.

En este contexto, se ha destacado la evolución del transporte a la demanda, "pionero en España hace dos décadas y consolidado ahora bajo la marca Buscyl, con la gratuidad, que permite ofrecer un servicio más flexible, eficiente y adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos, especialmente en el entorno rural".

La directora general de Transportes y Logística ha defendido el papel del transporte público como "una herramienta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, especialmente en una comunidad con la extensión territorial y dispersión poblacional de Castilla y León".

Asimismo, ha subrayado el "esfuerzo inversor" realizado para la modernización y renovación de las flotas de transporte público, con más de 34 millones de euros con parte de Fondos Europeos, y ya se han concedido ayudas para el achatarramiento de 2.733 vehículos y la adquisición de 136 vehículos 0 emisiones, con 15 camiones y 121 autobuses, apostando por vehículos más sostenibles, accesibles y confortables, alineados con los objetivos de movilidad eficiente y reducción de emisiones.