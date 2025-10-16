Bustinduy defiende las medidas "útiles" de Sumar para "responder al clamor social" con la vivienda

(I-D) El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García, durante la inauguración de la nueva temporada del programa de turismo de - Emilio Fraile - Europa Press

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido las medidas "útiles" planteadas por Sumar para "responder al clamor social" con la vivienda.

El representante del Gobierno ha hecho referencia a las propuestas lanzadas esta semana por el socio minoritario del Ejecutivo para impulsar una reforma en esta materia a través de un decreto ley consensuado con el PSOE, que es el que tiene las competencias.

Bustinduy ha remarcado que Sumar ha puesto encima de la mesa "ideas y herramientas jurídicas concretas para intervenir ya", como la que plantea la prórroga de los contratos de alquiler existentes por un periodo de tres años. La idea del partido es "acabar con la espiral alcista" y terminar con ese concepto de "gran renovación" que se ha ido conformando". "Son medidas que ahora requieren una negociación dentro del Gobierno para que puedan ver la luz cuanto antes", ha aseverado Bustinduy, que ha evitado hacer distinciones entre gente de izquierdas y de derechas en esto, y que ha estimado que esta "es la principal crisis y la principal preocupación de las familias trabajadoras".