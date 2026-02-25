Cae un 0,8% la inflación industrial en enero, el menor descenso de país donde baja un 2,9%

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador - JCYL - Archivo

VALLADOLID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales disminuyeron un 0,8 por ciento en enero en relación al mismo mes del año anterior, 2,1 puntos menos que en España donde cayeron un 2,9 por ciento, una tasa una décima superior a la de diciembre, por la evolución de los precios energéticos, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado el menor descenso de los precios industriales del país que anotaron variaciones anuales negativas en todas las comunidades. Las tasas más bajas se dieron en Canarias (-8,3 por ciento), Illes Balears y Principado de Asturias (-7,6 por ciento en ambas) mientras que Castilla y León (-0,8 por ciento), Comunitat Valenciana (-1,2 por ciento) y Extremadura (-1,3 por ciento) presentaron los menores descensos.

En España, con la tasa interanual del primer mes de 2026, la inflación del sector industrial encadena tres meses en negativo.

La moderación de la inflación industrial en enero fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que elevaron su tasa anual tres décimas, hasta el -10,6 por ciento, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en enero de 2025. También descendieron los precios del refino de petróleo, frente al alza que experimentaron un año antes.

Por contra, los bienes de consumo no duradero recortaron cuatro décimas su tasa interanual en enero, hasta el 0,8 por ciento, a causa del descenso de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos, que se incrementaron en enero del año anterior.

Excluída la energía, los precios industriales presentaron en enero una tasa del 0,8 por ciento, la misma que en el mes anterior y 3,7 puntos por encima del índice general.